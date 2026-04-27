Medford habla de revancha: la herida que dejó Liberia en Saprissa

Hernán Medford, técnico de Saprissa, fue directo con su respuesta: el partido semifinal contra Liberia es una revancha.

Los morados tienen motivos para saldar cuentas con los liberianos y, por eso, Hernán empezó a calentar el cara a cara entre ambos conjuntos.

“Hay una revancha bonita, nos toca Liberia, equipo que también lo hace bien, cuadro que clasificó con méritos, y es una revancha bonita”, opinó Medford en conferencia de prensa, luego de la victoria contra Puntarenas 1-3.

Liberia será local en el primer choque en busca del título del Clausura 2026. El primer duelo es el próximo domingo a las 4 p. m. en el Estadio Edgardo Baltodano.

Pero ¿por qué Medford habla de revancha? No olvida que, en el último compromiso contra los pamperos, el cuadro aurinegro ganó 2-1 en la Cueva.

Eso fue hace dos semanas, cuando, con goles de Alonso Hernández al minuto 61 y John Paulo Ruiz al 86, Liberia se dejó los tres puntos y, en ese instante, le impidió a los tibaseños acercarse a Herediano y disputarle el primer lugar, que, al final, quedó en poder de los florenses.

Esa derrota fue un golpe duro para los morados, quienes desde 2009 no perdían en su campo contra Liberia. Pasaron 17 años para que los guanacastecos volvieran a sonreír en San Juan de Tibás.

Además, fue la segunda derrota que Saprissa sufrió en casa en este certamen. Solo perdió dos juegos como local, ante Sporting y Liberia.

La última vez que Liberia enfrentó al Deportivo Saprissa, lo derrotó en su campo, en el Estadio Ricardo Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

En 27 juegos frente a Liberia en el Ricardo Saprissa, los pamperos solo tienen dos triunfos; los morados poseen 20 y se registran cinco empates, pero, sin duda, la herida sigue abierta entre los saprissistas tras esa caída de hace dos semanas.

“Todos sabemos lo que es Saprissa y no queda más que seguir haciendo las cosas bien, trabajar en la semana para hacer lo mejor y pensar en avanzar. Sacar el gane en casa es más motivación para todos. Hemos venido bien y debemos seguir igual”, dijo Abner Hudson, jugador de Liberia, luego del triunfo contra Alajuelense.

Liberia llegará a la semifinal con ocho triunfos seguidos en el torneo. Hizo una gran segunda vuelta y clasificó. Pero, en los últimos cinco juegos entre ambos, Saprissa logró tres victorias, Liberia una y se registró un empate.

Además, en los últimos cinco encuentros en Liberia, los morados no conocen la derrota: obtuvieron tres triunfos y dos empates.

Siempre se ha escuchado que el fútbol da revanchas y los morados esperan tener la suya pronto, de inmediato, en una de las fases más importantes del campeonato: las semifinales.

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