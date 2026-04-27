Hernán Medford lanza seria advertencia al equipo de José Saturnino Cardozo

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, terminó satisfecho con la victoria de visita 1-3 contra Puntarenas. El resultado le permitió a los morados amarrar el segundo puesto de la fase de clasificación y cerrar en casa las semifinales, “siempre es importante cerrar en casa”, dijo Hernán en la conferencia de prensa, luego del encuentro contra los porteños.

Los morados juegan el próximo domingo de visita ante Liberia y Hernán destacó que es una revancha; el timonel no olvida que el último compromiso entre ambos, los pamperos ganaron en el Saprissa 1-2.

Medford quiere avanzar y de entrada le lanzó una advertencia a Liberia, el equipo que dirige el paraguayo José Saturnino Cardozo.

Hernán reconoce que Liberia es un fuerte rival, pero su consigna es dejarlo en el camino, saber jugar el primer partido y liquidar en casa.

- ¿Qué sensación le deja el partido?

- Muy contento por el resultado favorable. Todo lo que entrenamos en la semana lo hicimos, por eso fue el éxito de ganar un partido muy bien, por la entrega de ellos (los jugadores). El marcador 1-3 demuestra que Saprissa anda en buen nivel, pero ya todo queda atrás y sigue otra fase, las semifinales; vamos con confianza a lo que viene.

- ¿Cuánto pesa para Saprissa cerrar en Tibás?

- Hay una revancha bonita, nos toca Liberia, equipo que también lo hace bien, cuadro que clasificó con méritos, y es una revancha bonita. Siempre es importante cerrar en casa y contamos con eso al quedar en segundo lugar.

- ¿Qué será fundamental en estas semifinales para avanzar?

- Hay que medir todos los detalles, tratar de mantener el cero en el primer partido, que somos visita. Estos muchachos saben jugar estos partidos, son de 180 minutos, y tenemos una semana para trabajar lo defensivo, ofensivo, conjunto, emocional, y al prepararlo bien nos puede llevar a sacar la semifinal.

Hernán Medford está satisfecho con el rendimiento de su equipo y sonríe de cara a las semifinales. (Jose Cordero/José Cordero)

- ¿Cuál es el valor que le da a su tridente ofensivo, que está anotando en este momento?

- Veo a todos en buen nivel; no importa quién anote. Saco uno, entra otro y el nivel es el mismo. Cuando la competencia es sana es así, y eso me deja tranquilo. Todos están en buen nivel y eso lleva a hacer un buen conjunto; hemos jugado bien y lo hemos demostrado.

- ¿Un criterio sobre Tomás Rodríguez?

- Es un jugador que se esfuerza en la cancha y tarde o temprano tiene su recompensa, y la tuvo. Con esa entrega que tiene va a lograr los objetivos.

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