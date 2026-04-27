Puro Deporte

Hernán Medford lanza seria advertencia al equipo de José Saturnino Cardozo

El timonel tiene fresco el recuerdo del último partido, donde los pamperos ganaron 1-2 en el Saprissa

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Por Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, terminó satisfecho con la victoria de visita 1-3 contra Puntarenas. El resultado le permitió a los morados amarrar el segundo puesto de la fase de clasificación y cerrar en casa las semifinales, “siempre es importante cerrar en casa”, dijo Hernán en la conferencia de prensa, luego del encuentro contra los porteños.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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