‘Me molesta’: El fuerte descargo de Andrés, el hijo de Óscar Ramírez, tras rumores en Alajuelense

Andrés Ramírez vivió un sueño al lado de su padre, Óscar Ramírez. El hijo del Macho es muy aficionado a Liga Deportiva Alajuelense.

Los últimos días han sido una mezcla de sentimientos encontrados para Andrés Ramírez, ese joven de 23 años que vivió una experiencia que jamás imaginó, viendo a su papá, Óscar Ramírez, regresar al fútbol, y tras de todo, acompañarlo en esa misión.

Primero lo hizo cuando Óscar Ramírez aceptó ser coordinador de desarrollo y rendimiento en Liga Deportiva Alajuelense. Luego, cuando el “Macho” se convirtió en el director técnico del primer equipo, el joven tuvo la misión de ser analista de video.

En los últimos días, en programas que se transmiten en diversas plataformas digitales, él escuchó que le achacan que fungía como asistente en el cuerpo técnico comandado por su papá, algo que Andrés Ramírez rechaza de manera tajante.

“Quiero aclarar que yo en ningún momento agarré el papel de asistente técnico. Desde el primer día que estuve en el primer equipo fue como analista de video, con otro compañero, Rodrigo. Y desde ahí hasta el último día siempre fuimos los analistas de video”, afirmó Andrés Ramírez en entrevista con La Nación.

Dijo que nunca tomó esa posición de decir que iba a ser asistente técnico, o que su papá lo pusiera ahí.

“No, eso nunca pasó. Quería aclarar eso y como lo dije desde las primeras entrevistas, yo estuve ahí porque papi me pidió esa ayuda, como analista de video”, comentó.

Recordó que siempre ha sido así, porque en el negocio de los cítricos, o con la finca en Hojancha, también siempre ha estado ahí, para lo que Óscar Ramírez necesite.

Insistió en que siempre que el “Macho” le ha pedido ayuda, él ni lo piensa, porque es su papá. Y que a nivel del equipo, cuando el técnico, o su asistente, Wardy Alfaro, le solicitaban algo, él hacía todo por ayudar.

“Eso de asistente técnico nada que ver, ese rol yo nunca lo tomé y siempre era videoanalista. Me molesta porque yo no tengo ni la experiencia, no tengo el currículo, no tengo de dónde llegar a un equipo como la Liga, en Primera División, donde hay mucho en juego, llegar y decir que es que yo quiero ser asistente técnico y listo. No, no, no...

”Me molesta eso, porque mi rol siempre fue videoanalista y nunca asistente técnico. Y yo sé que para llegar a ser asistente técnico, tengo que pasar muchas batallas. Tengo que llevar mucho palo y tener gloria. Al aclarar esto me deja más tranquilo”, aseguró Andrés Ramírez.

Óscar Ramírez y Andrés Ramírez tienen mucha historia juntos con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Andrés Ramírez/Instagram Andrés Ramírez)

¿Y cómo está Óscar Ramírez? Esa pregunta no podía faltar en la conversación que tuvo el hijo del “Macho” con La Nación, recordando que fue el pasado 1.° de mayo cuando él le comunicó a quienes eran sus jefes, su decisión de no continuar a cargo de la dirección técnica del primer equipo.

“Tranquilo, más aquí, en la casa. Tranquilo, ahí ha ido a conversar más con mis abuelos, con mi mamá, con mis hermanos y él tranquilo.

”Estamos hablando de un señor de 61 años que ha pasado por miles de batallas, por muchos momentos difíciles o buenos y él ya conoce el ámbito, él ya sabe cómo es eso y tranquilo”, respondió Andrés Ramírez.

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