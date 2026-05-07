Puro Deporte

‘Me molesta’: El fuerte descargo de Andrés, el hijo de Óscar Ramírez, tras rumores en Alajuelense

Andrés Ramírez rompió el silencio con ‘La Nación’ y asegura que se siente más tranquilo al dejar las cosas claras

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Andrés Ramírez vive un sueño al lado de su padre, Óscar Ramírez. El hijo del Macho es muy aficionado a Liga Deportiva Alajuelense.
Andrés Ramírez vivió un sueño al lado de su padre, Óscar Ramírez. El hijo del Macho es muy aficionado a Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAndrés RamírezMovimientos de AlajuelenseÓscar Ramírez
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.