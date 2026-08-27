‘Me duele’: Carlos Vela sale en defensa de Ángel Zaldívar por las fuertes críticas que recibe

Carlos Vela no solo defiende al técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Ismael Rescalvo, sino que también mantiene su confianza intacta en el futbolista mexicano Ángel Zaldívar y, en charla con La Nación, dejó entrever que algo no le gusta.

Este medio le consultó al gerente deportivo de la Liga cómo se encuentra el futbolista, en vista de que el domingo pasado salió de cambio por una molestia en el partido contra San Carlos.

Después de eso, no estuvo en convocatoria para el encuentro ante Plaza Amador de Panamá, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

“Él tuvo una lesión menor a nivel muscular, algo similar a lo que vivió Juanpi (Juan Pablo Añor). Estamos hablando de que es un periodo corto, quizás ojalá podamos contar con él para el clásico”, apuntó Carlos Vela.

Reiteró que confía en que pronto estará de vuelta y que Ángel Zaldívar se encuentra trabajando fuerte.

“Está esperando una oportunidad franca, está trabajando bien, él entiende la competencia interna. Está apoyando en este caso a Ronaldo Cisneros y esperando su momento para poder demostrar su jerarquía y lo que lo ha llevado a tener una carrera tan larga y buena en México”, apuntó.

Durante los partidos, por momentos se percibe que la gente se mete mucho con jugadores en específico como Roan Wilson, Deylan Paz y Creichel Pérez. Pero también es cierto que el peso de las críticas recaen sobre Ángel Zaldívar, pues es lógico que a los extranjeros se les exige más.

“Sobre las críticas, me duele por cualquiera de nuestros jugadores. O sea, creo que en este caso, hablando puntualmente de Ángel, él es un tipo profesional que entrena bien, que el día a día él lucha por ganarse un puesto y un lugar.

”Es un tipo ejemplar en ese sentido y pues me duele que siendo tan buena persona y tan buen profesional reciba una crítica tan fuerte”, afirmó Carlos Vela.

También dijo que comprende que es lógico que la gente espere mucho de todos los futbolistas que forman parte del club.

“Creo que al final está claro que se está buscando que el rendimiento sea mayor, que sea mejor, pero por otro lado la realidad es que Ronaldo no ha soltado la posición. Ronaldo ha metido muchos goles y el equipo se ha acomodado mejor a nivel colectivo jugando con un solo delantero”, destacó.

Añadió que Ángel Zaldívar está a la espera de una oportunidad, como la tuvo el domingo pasado, pero se lesionó.

“Ojalá que en este caso, que la gente no arreciara tanto las críticas para no mermar su confianza, pero por otro lado también tengo claro que Ángel es un tipo con mucha experiencia, que debe saber manejar el momento que está viviendo y tiene todo el apoyo, no solo mío, sino el cuerpo técnico y sus compañeros para salir adelante y demostrar con goles su valor como futbolista”, apuntó Carlos Vela.

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