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‘Me duele’: Carlos Vela sale en defensa de Ángel Zaldívar por las fuertes críticas que recibe

Carlos Vela dio su opinión sobre Ángel Zaldívar y por qué no ha jugado tanto en Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín

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En Liga Deportiva Alajuelense siguen esperando la mejor versión de Ángel Zaldívar.
En Liga Deportiva Alajuelense siguen esperando la mejor versión de Ángel Zaldívar. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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