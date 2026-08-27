Puro Deporte

Así ve Carlos Vela el momento de Alajuelense con Ismael Rescalvo

Carlos Vela también respondió si podría darse algún movimiento más en la planilla de Liga Deportiva Alajuelense, pues se acerca el cierre del mercado

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Alajuelense vs. Escorpiones
Carlos Vela asegura que le gustó la manera en la que Liga Deportiva Alajuelense encaró un partido de mucha presión en la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCarlos VelaIsmael RescalvoCopa CentroamericanaCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.