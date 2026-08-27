Así ve Carlos Vela el momento de Alajuelense con Ismael Rescalvo

Carlos Vela asegura que le gustó la manera en la que Liga Deportiva Alajuelense encaró un partido de mucha presión en la Copa Centroamericana.

Alajuelense venía de dos derrotas y estaba obligado a no fallar contra Plaza Amador y cumplió, con la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana.

En entrevista con La Nación, el gerente deportivo del club, Carlos Vela, afirmó que le gustó la versión de la Liga en este último juego, pues considera que encaró el juego con valentía, protagonismo y personalidad. Además, defiende el trabajo del técnico Ismael Rescalvo.

- El domingo pasado hubo muchos reproches por parte de la gente, le gritaban al equipo, gritaban ‘Fuera Rescalvo’, ¿lo sorprendió?

- Es la responsabilidad que tenemos en el equipo. Para ser sincero, sí me sorprendió la reacción del público el domingo, porque el equipo venía trabajando bien, venía consiguiendo buenos números. Sí es verdad que el resultado no estaba siendo el deseado, pero en general el equipo venía compitiendo muy bien, peleando la punta y dependiendo de nosotros en Copa Centroamericana.

”Entonces, creo que el balance era muy positivo, pero bueno, es la situación que nos tocó vivir el domingo y lo que se habló es que hay que enamorarlos de vuelta, hay que generarles ilusión, que crean en el equipo. Y eso solo se va a lograr con noches como la del miércoles”.

- ¿Cómo ve a Ismael Recalvo?

- El balance de Ismael es muy positivo, creo que haber ganado el grupo en la Copa Centroamericana, ir en segundo lugar en el torneo nacional, ser el primer lugar en minutos de jóvenes con lo importante que es el proyecto de jóvenes en el club, que aparezcan chicos ya con minutos en primer equipo, o sea, todo eso al meterlo en una canasta, sin duda que para mí el balance es muy muy positivo.

- ¿Cree que quizás el técnico fue el primer sorprendido ante esa reacción de la gente?

- Ismael es un tipo con mucha experiencia, tiene muchos años dirigiendo, ha dirigido clubes grandes, entiende la presión de un club que aspira a ganar todo, donde cada partido cuenta. Lo maneja con mucha madurez, lo maneja con entereza, no se vuelve loco. Sabe que las cosas se van a ir dando de manera natural y orgánica y estamos en ello.

”Al final, los resultados hablan por sí solos y ojalá podamos convencer a la gente cuanto antes, porque lo que sí tengo muy claro es que cuando la afición se conecta con el equipo, no tengo ninguna duda que el equipo toma otra dimensión mucho más grande”.

- ¿Será qué él está pagando un poco lo que fue el mal semestre de la Liga?

- No sabría explicarlo si es por ello, está claro que de arranque sí, está claro que en el arranque de la pretemporada la gente estaba molesta. Tuvimos un mal semestre del cual hemos hablado mucho y lo hemos reconocido, y en su momento cuando se cuestionó mucho la llegada de Ismael, yo fui muy claro, yo no pedía un salto de fe, yo lo que pedía era tiempo para que rodara la pelota y que la cancha hablara.

”Hoy, en el transcurso de lo que llevamos del semestre, el paso, reitero, el balance es muy positivo y ojalá que se pueda ver desde ese lugar y poco a poco podamos ir conectando más con la gente para que el equipo crezca. El apoyo de la gente es importantísimo para conseguir los objetivos y el miércoles nos ayudaron mucho, el equipo conectó, la gente conectó y cuando la gente empuja el equipo crece”.

- Se cuestiona mucho que cuesta bastante que se respeten los procesos, pero a la vez se pasa pidiendo la salida de los entrenadores. ¿Qué piensa de eso?

- Es algo que está pasando a nivel global. En ese sentido, la demanda del resultado a corto plazo, la inmediatez del resultado, perturba mucho a la gente. La gente siempre quiere ver a su equipo ganar y es normal. Y creo que queda más la responsabilidad en los gestores deportivos de entender los momentos, las necesidades y las problemáticas que se puedan estar viviendo.

”Lo que puedo decir respecto al momento que la Liga está viviendo con Ismael es que el balance es muy positivo, que estamos muy contentos con lo que el equipo ha rendido a lo largo de este semestre y que esperemos que así siga.

”Es conforme a resultados de actuaciones que seguramente por lo menos nuestros aficionados también van a sentir satisfacción de lo que esté jugando el equipo”.

- ¿Cómo va viendo al equipo?

- Yo lo veo bien, yo veo que sí, el equipo viene creciendo, todavía no toca techo, creo que la incorporación de jugadores nos va a ayudar, con el regreso de Fernando Piñar, de Luis Díaz, de Juanpi en plenitud o el regreso de Alexis Gamboa. Tenemos jugadores que cuando regresen nos van a ayudar a crecer la competencia interna y a crecer a nivel de equipo. Aún no tocamos techo, creo que aún nos falta camino por recorrer y para encarar los retos que vienen por delante tenemos que seguir mejorando porque cada vez los retos van a ser más complejos, más difíciles y vamos a tener que mejorar para salir adelante.

- Ahora van a Pérez Zeledón este fin de semana, después sigue el clásico y ya empiezan los cuartos de final en la Copa Centroamericana. ¿Cómo ve ese panorama?

- Son partidos muy lindos para disputar como el clásico y las eliminatorias de Centroamérica y lo vemos con mucha ilusión. No hay mucho tiempo de espera ni de respiro y hay que encararlo con el mayor compromiso, con la mayor seriedad y con la máxima convicción de que las cosas van a salir bien.

- Ya quedan algunos días para que se cierre el mercado, ¿podría haber algún movimiento más?

- No sería algo realmente fruto de la planeación en sí. Ya estamos con el plantel cerrado. Con la llegada de Kenyel Michel, que fue la última prácticamente, te diría que ya está el plantel cerrado. Pero bueno, siempre digo lo mismo, mientras el mercado está abierto, cosas pasan y si se presentara alguna oportunidad, algo muy marcado, algo muy determinante que sintiéramos que nos puede ayudar, pues no vamos a titubear en hacerlo, pero por ahora te diría que el plantel está cerrado.