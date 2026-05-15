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Mbappé revela cambio en su relación con Cristiano Ronaldo y admite ayuda del portugués en Real Madrid

El delantero francés contó que CR7 lo orientó durante su adaptación al club merengue mientras enfrenta críticas de la afición

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Por O Globo / Brasil / GDA
HAMBURGO, ALEMANIA - 5 de julio de 2024: Cristiano Ronaldo, de Portugal, interactúa con Kylian Mbappé, de Francia, antes del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 de la UEFA entre Portugal y Francia en el Volksparkstadion, el 5 de julio de 2024 en Hamburgo, Alemania. Emin Sansar / Anadolu (Foto de Emin Sansar / Anadolu vía AFP).
Mbappé aseguró que Cristiano Ronaldo se convirtió en un amigo cercano y reveló detalles de su apoyo en Real Madrid. (EMIN SANSAR/Anadolu via AFP)







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