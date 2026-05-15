Mbappé revela cambio en su relación con Cristiano Ronaldo y admite ayuda del portugués en Real Madrid

Mbappé aseguró que Cristiano Ronaldo se convirtió en un amigo cercano y reveló detalles de su apoyo en Real Madrid.

Kylian Mbappé contó cómo pasó de admirar a Cristiano Ronaldo desde niño a construir una amistad con el astro portugués. El delantero francés también reconoció que CR7 le dio consejos sobre el ambiente interno del Real Madrid durante su llegada al club español.

La confesión salió en una entrevista retomada esta semana por los sitios Goal y Yahoo!.

Mbappé recordó que en su infancia tenía pósteres de Cristiano Ronaldo en su habitación. En ese momento no imaginó que llegaría a convertirse en una figura mundial ni que desarrollaría una relación cercana con su ídolo.

El atacante francés afirmó que ahora considera al portugués un amigo y destacó que le resulta especial compartir una relación cercana con alguien a quien admiró desde pequeño.

Además, explicó que Cristiano Ronaldo lo ayudó durante su adaptación en el Real Madrid. Según Mbappé, ambos conversaron con frecuencia y el delantero portugués le compartió consejos porque conoce muy bien el club merengue.

El francés señaló que mantiene una excelente relación con CR7 y aseguró sentirse muy feliz por ese vínculo.

Mientras tanto, Mbappé atraviesa un momento complicado en el Real Madrid. La presión aumentó a pocas semanas de la próxima Copa del Mundo con Francia.

Parte de la afición mostró molestia por el rendimiento colectivo del equipo y por la ausencia de títulos importantes. Los seguidores incluso señalaron al delantero francés, contratado en 2024, como uno de los principales responsables del mal momento deportivo.

La tensión quedó expuesta en el partido contra el Oviedo, cuando Mbappé recibió fuertes silbidos al ingresar en la segunda parte del triunfo 2 a 0 en el estadio Santiago Bernabéu.

La crisis también provocó otras reacciones entre aficionados del club español. Un movimiento impulsó una petición que ya superó los 70 millones de firmas para pedir la salida del atacante.

En las últimas semanas también trascendieron conflictos y discusiones entre futbolistas del Real Madrid, situación que reflejó el ambiente tenso dentro del vestuario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.