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Mbappé, Messi y Neymar: exdefensor del PSG revela el desafío que marcó al vestuario por los egos

El exzaguero del PSG aseguró que Mbappé aprendió a convivir con la presión y recordó las tensiones internas del vestuario parisino

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Por O Globo / Brasil / GDA
Kimpembe explicó cómo Mbappé enfrentó críticas en París y reveló que el manejo de personalidades fuertes complicó al PSG. (PAUL ELLIS/AFP)







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