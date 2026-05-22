Mbappé, Messi y Neymar: exdefensor del PSG revela el desafío que marcó al vestuario por los egos

Kimpembe explicó cómo Mbappé enfrentó críticas en París y reveló que el manejo de personalidades fuertes complicó al PSG.

Las críticas que rodean a Kylian Mbappé desde su llegada al Real Madrid no sorprendieron a Presnel Kimpembe. El defensor francés aseguró que el delantero aprendió desde muy joven a convivir con la presión mediática durante su etapa en el Paris Saint-Germain (PSG). También señaló que manejar un vestuario con figuras como Lionel Messi y Neymar representó un reto importante.

En una entrevista con RMC Sport, Kimpembe reaccionó a los cuestionamientos recientes dirigidos a Mbappé en España. El zaguero indicó que el atacante enfrentó una exposición constante durante su paso por París y desarrolló una fortaleza mental para responder a las críticas.

El defensor explicó que Mbappé recibió cuestionamientos de forma recurrente durante sus años en el PSG. Según relató, el delantero construyó una capacidad mental sólida para responder a ese entorno.

La primera temporada de Mbappé en Real Madrid tuvo altibajos colectivos para el equipo español. Sin embargo, el atacante mantuvo protagonismo ofensivo y sumó cifras destacadas. Pese a eso, el debate en medios españoles continuó alrededor de su desempeño.

Las críticas apuntaron principalmente a su participación sin balón y a su aporte en tareas defensivas.

Kimpembe afirmó que ese tema también apareció dentro del vestuario del PSG. El defensor reveló que en algunas ocasiones habló directamente con Mbappé sobre su trabajo de recuperación durante los partidos.

Según explicó, le comentó al delantero que la falta de esfuerzo defensivo generaba desgaste para el resto de compañeros. El zaguero añadió que la respuesta del atacante fue contundente aunque evitó revelar detalles de esa conversación.

El defensor también destacó la capacidad de liderazgo de Mbappé en escenarios de alta presión. Señaló que el francés mostró esa cualidad tanto en el PSG como en la selección de Francia y ahora en el Real Madrid.

Kimpembe afirmó que el delantero posee la capacidad de elevar el rendimiento de todo un equipo gracias a su talento.

El excompañero del atacante también recordó la etapa en la que el PSG reunió a Mbappé, Lionel Messi y Neymar entre 2021 y 2023.

La expectativa alrededor de ese tridente fue alta. Sin embargo, el club francés no logró conquistar la Liga de Campeones durante ese periodo.

Kimpembe señaló que una de las mayores dificultades surgió en el manejo de las grandes personalidades dentro del plantel.

El defensor indicó que la convivencia entre figuras de ese nivel presentó obstáculos por el tema de los egos. Añadió que incluso los propios protagonistas reconocían esa situación. Aun así expresó orgullo por compartir el campo con futbolistas de esa categoría.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.