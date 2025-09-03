Mauro Icardi presume imponente mansión donde vive con la China Suárez en Estambul

Después de un torbellino de rumores y escándalos mediáticos, la relación entre el futbolista Mauro Icardi y la María Eugenia “la China” Suárez parece más sólida que nunca.

La pareja acaba de dar un paso crucial en su vida juntos: la convivencia en una mansión de ensueño en Estambul, Turquía. Esta mudanza, lejos de ser solo un cambio de domicilio, marca el inicio de una nueva etapa que busca consolidar no solo su amor, sino también sus vidas profesionales y familiares.

Icardi, tras su reaparición con el Galatasaray luego de una grave lesión que lo sacó del ruedo durante los últimos meses, no solo recuperó su lugar en el campo, sino que también encontró un nuevo hogar, que compartió con sus 14 millones de seguidores en Instagram.

LEA MÁS: Mauro Icardi hizo un escándalo en la casa de Wanda Nara y dejó en llanto a sus hijas

Con la simple frase “Hogar, dulce hogar”, el futbolista mostró la imponente mansión: una construcción de dos pisos con amplias ventanas, un jardín espectacular, y una piscina iluminada que parece sacada de una película.

Estas son las imágenes que Mauro Icardi mostró de su casa. ¿Qué le parece? (Instagram Mauro Icardi/Instagram)

Las imágenes nocturnas, bañadas por una luz cálida y la luna en el cielo, crean una atmósfera íntima y lujosa.

Para la mediática pareja, su presente se vuelve un proyecto de vida. La China Suárez está involucrada personalmente en la decoración, eligiendo cada mueble para convertir la casa en un verdadero hogar.

Este detalle, compartido por la periodista Karina Iavícoli, sugiere un compromiso profundo, un deseo de construir algo sólido y duradero lejos de los reflectores de Buenos Aires.

Además, la mudanza a Turquía ha abierto nuevas puertas para la actriz. Se rumora que ha recibido varias ofertas de trabajo y se encuentra evaluando cuál aceptar.

Ellos en sus redes proyectan un apoyo mutuo que les permite a ambos crecer tanto personal como profesionalmente.

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su vida juntos en Estambul. (Instagram Mauro Icardi/Instagram)

La pareja busca un equilibrio entre sus agendas, un balance que les permita mantener sus respectivas carreras mientras construyen una vida en común.

LEA MÁS: Mauro Icardi y Wanda Nara: Crónica de la novela del futbolista argentino y su expareja

Pero la prueba más contundente de la solidez de su relación llegó de la mano de la propia China.

A través de un emotivo video en sus redes sociales, la actriz no solo mostró su vida cotidiana, sino que también reveló el profundo y tierno vínculo que Icardi ha construido con sus hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

Las imágenes hablan por sí solas: Icardi abrazando y jugando con Amancio, el más pequeño, tocando sus tatuajes y divirtiéndose en la piscina.

Estas escenas íntimas muestran a un hombre cariñoso y presente. Es un gesto poderoso, un mensaje directo a todos los que dudaron de su relación: más allá del glamour y la polémica, han logrado construir una verdadera familia.

Con esta mudanza y estas tiernas demostraciones de afecto, la China Suárez y Mauro Icardi parecen cerrar el capítulo de las controversias para abrir uno nuevo, lleno de estabilidad, lujo y, sobre todo, amor, al menos de momento.