Puro Deporte

Mauricio Wright recordó el roce que tuvo con Álvaro el ‘Chino’ Recoba y cómo le apagó la sonrisa (video)

El entrenador estuvo como invitado en el programa Deporte + de Erick Lonis

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Por Milton Montenegro
10/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la jornada 20, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023.
Mauricio Wright estuvo como invitado en Deporte +, programa de Erick Lonis. El entrenador contó algunas historias de su época como jugador. (Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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