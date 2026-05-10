Mauricio Wright recordó el roce que tuvo con Álvaro el ‘Chino’ Recoba y cómo le apagó la sonrisa (video)

Mauricio Wright estuvo como invitado en Deporte +, programa de Erick Lonis. El entrenador contó algunas historias de su época como jugador.

Mauricio Wright estuvo como invitado en el programa Deporte +, que dirige Erick Lonis. El técnico no solo opinó sobre las semifinales del Clausura 2026, sino que también recordó su época como futbolista.

Wright contó que sus primeros pasos como futbolista los dio como delantero: jugaba de 9; pero, en una ocasión, Carlos Watson le pidió que le ayudara en defensa.

“En ataque yo veía que tenía mucha competencia y tal vez no iba a jugar, y yo lo que quería era participar, y le dije: explíqueme qué hacer en defensa”, contó Mauricio, quien añadió que luego, en otro encuentro, Watson lo puso como delantero.

“Mauro, qué partidazo, lo voy a dejar arriba; pero yo le dije: no, don Carlos, déjeme atrás, ya no esté rotando tanto el puesto, ya me está gustando jugar ahí atrás”, comentó Mauricio, sobre cómo al final se decidió por ser zaguero central.

El programa transcurrió y Erick Lonis contó la anécdota de Wright con Álvaro el “Chino” Recoba, uruguayo, quien era la figura del Inter de Milán.

“No debí decir el nombre (de Recoba)”, dijo Lonis, a lo que Mauricio respondió: “No importa”.

Mauricio Wright le apagó la sonrisa a Álvaro Recoba

Mauricio Wright tomó la palabra y siguió con la historia que empezó Lonis.

“Era un juego de la Selección contra Uruguay y él (Recoba) nos estaba humillando. Solo decía: Costa Rica, esta es la selección, cuánto vale este equipo, yo lo compro todo. Con un mes de mi salario compro esta selección”, dijo Mauricio, quien relataba lo que expresaba el “Chino” Recoba.

Wright agregó que le clavó la mirada; no le dijo palabra alguna, solo fijó sus ojos en él, hasta que le hizo la pregunta que hizo enfadar al “Chino”.

“¿De verdad tiene tanta plata como para comprar a todos?”, le preguntó Wright, y Recoba le contestó “claro”, por lo que Mauricio le dijo de inmediato: “Si tanta plata tiene, entonces primero arréglese los dientes, porque los tiene bien feos”. Lonis, Pablo Izaguirre y demás integrantes del programa soltaron la risa de inmediato.