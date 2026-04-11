Jeaustin Campos, el ‘hijo’ de Erick Lonis que revoluciona programa de Teletica

Jeaustin Campos lo dice con entera satisfacción: Erick Lonis es como un padre para él y Lonis lo llama hijo.

“Hijo, ¿qué nos trae hoy?”, dice Erick, cuando cada domingo presenta a Jeaustin en su programa Deporte+, que se transmite por Canal 7.

“Desde chiquitillo me ha dicho ‘hijo’, tenemos una relación muy estrecha. Erick me ha considerado un hijo; es como un mentor de vida para mí, ha sido una figura paternal. La exesposa de él es la hermana gemela de mi madre y es mi madrina. Siempre lo he visto como un segundo papá”, dijo Jeaustin Campos, al referirse a la experiencia de trabajar con Lonis.

Probablemente usted se preguntará cómo hace Jeaustin para estar cada domingo en el programa de Lonis, si dirige en Honduras al Real España. No se confunda, no se trata de Jeaustin Campos Madriz, el técnico, sino de Jeaustin Campos Bolaños, productor audiovisual de 26 años y, sí, hijo del entrenador de fútbol.

“He aprendido mucho de la mano de Erick. Pasamos en constante comunicación, porque el programa es un pilar bastante grande en la vida de Erick y siempre, en lo que pueda ayudar, ahí estoy, como panelista, y si puedo conseguir un patrocinador, lo hago junto a mi equipo Miranda Campos y Fernando Córdoba”, indicó Jeaustin.

Campos Bolaños es un apasionado de los deportes en general, le gusta el fútbol, pero es un fiebre de la NBA y, por eso, en sus intervenciones en Deporte+ trata de aportar sobre otras actividades que no sean solo fútbol.

“De niño tuve un paso por Puerto Rico y ahí estuve aprendiendo de baloncesto. Me gustó mucho la NBA y soy seguidor de casi todos los deportes: NFL, veo tenis y el fútbol de alto nivel”, explicó Campos, quien, junto a Gabriel Mena y David Montero, posee la empresa Lux Media.

Jeaustin Campos y Erick Lonis comparten en el programa Deporte+ (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Hacemos marketing digital y manejamos anuncios, hacemos producción audiovisual, manejamos sistemas de relación de clientes, todo a través de la inteligencia artificial, que ahora le dicen la nueva era”, comentó Jeaustin.

Jeaustin va a cumplir dos años de estar mano a mano con Erick Lonis; notó que podía aportar y, según manifestó, se han visto los resultados.

“Veía el programa por apoyar a Erick y noté que podía colaborar en las redes sociales, y le ayudamos por ese lado: dar servicio de creación de contenidos y manejo de las redes. Hemos hecho varios videos que se hicieron virales. En el primer mes hicimos 2 millones de visitas y nos quedamos más tiempo, y de vez en cuando me desempeño como panelista”, destacó Jeaustin.

Jeaustin Campos y su hermana Miranda junto a Erick Lonis. Jeaustin dice que Lonis es como un padre para él. (Cortesia Jeaustin Campos/Cortesia Jeaustin Campos)

Campos, quien estudió Administración de Empresas, también es productor del podcast de Deporte+ y recientemente sacó un programa con Roy Myers, Kenneth Paniagua y Pablo Izaguirre, que se llama La Mesa de los 10. Expresó que en el primer episodio tuvieron en vivo a 400 personas.

“Aparte, en colaboración con la mejor empresa de tecnología en Costa Rica, que se llama Dojo Coding, creamos la aplicación de Mente Fútbol en colaboración con Jeaustin Campos, plataforma de coaching de inteligencia artificial que usa metodología propietaria del técnico más ganador del fútbol costarricense, metiendo una capa de IA, donde se responde una serie de preguntas y se hace un plan personalizado. Dependiendo de su ángulo, se pueden atender jóvenes, profesionales, padres que buscan desarrollo estructurado para sus hijos. Es una herramienta para que todos intenten mejorar en lectura de juego y opiniones”, manifestó Jeaustin Campos.

Y sobre llevar el mismo nombre de su padre, Jeaustin señaló que no le incomoda.

“Me siento orgulloso y me gusta que tengan esa noción de que mi papá fue muy importante en la vida de las personas. Ahora, por ejemplo, se dio que renunciaba en Honduras, y los comentarios muy variados: lo pedían en Saprissa, en Alajuelense, en Herediano. Es algo muy bonito, que no vean colores, sino el esfuerzo y profesionalismo de mi papá”, dijo Jeaustin Campos.