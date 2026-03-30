Erick Lonis es claro sobre las renovaciones en Saprissa: ‘En un club es imposible renovar a todos’

Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Ricardo Blanco, Newton Williams, Marvin Loría y Deyver Vega terminan contrato en junio con Saprissa. Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, dijo cómo está el tema con ellos.

“Con todos hemos venido conversando dentro de la normalidad de cualquier negociación. Tenemos una forma de negociar; algunas no las veo solo yo, sino que hay que analizarlas de forma corporativa o colegiada”, dijo Erick Lonis en la zona mixta del Estadio Ricardo Saprissa, minutos antes del partido que los morados disputaron contra Liberia.

Recientemente, el club renovó a Jorkaeff Azofeifa por dos años más y Lonis añadió que también amarraron a algunos jóvenes como Kenneth González y el portero Isaac Alfaro.

“En un club es imposible renovar a todos, hay que ver a cada uno en su momento y circunstancia. Tenemos que ser realistas, uno debe buscar lo mejor para el club y algunas veces lo mejor es renovar a un jugador y otras es no renovarlo, o cambiarlo, o buscar mejorar el promedio de edad”, señaló Lonis.

Para Erick, el alto rendimiento es una cosa y la parte sentimental y emocional, otra.

“A veces la parte sentimental y emocional pesa mucho en algunos clubes, pero en este caso respetamos al jugador, la trayectoria de todos, pero estamos para ser competitivos, para adaptarnos al rendimiento y la exigencia internacional y en eso, a veces, el sentimiento no es un buen consejero”, destacó Lonis.

A Lonis le consultaron si la negociación con Mariano Torres es distinta e indicó que todos son diferentes.

“Todos tienen emociones diferentes, rendimientos y condiciones distintas, expectativas diferentes. No es lo mismo negociar con un muchacho de 20 años, que tiene una expectativa de tener 12 o 14 años de trayectoria, a negociar con Mariano o el mismo Ariel, que son expectativas diferentes. En algunos casos, a veces hay que negociar y planear la vida futura del jugador.

Ariel Rodríguez (de espalda) y Mariano Torres terminan contrato en junio. David Guzmán finaliza en diciembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Algunos quieren quedarse en la institución, por ejemplo Ricardo Blanco y David Guzmán, que quieren mantenerse en la institución y, en una negociación de este tipo, se debe incluir el crecimiento personal posretiro, no simplemente decirle al futbolista ‘hasta aquí’, sino que nos preocupamos en plantearle un contrato por determinada cantidad de meses, y que también venga acompañado de un proceso de adaptación a la vida profesional posretiro”, afirmó Lonis.

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