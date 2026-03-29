Puro Deporte

Erick Lonis desmiente a quienes informaron que un jugador de Saprissa firmó con Alajuelense

El dirigente morado dejó claro cómo está la situación con figuras de liga menor del equipo

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, salió al paso de las especulaciones y rumores que aseguran que un jugador del club firmó con Alajuelense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaErick LonisKenneth González
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.