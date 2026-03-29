Erick Lonis desmiente a quienes informaron que un jugador de Saprissa firmó con Alajuelense

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, salió al paso de las especulaciones y rumores que aseguran que un jugador del club firmó con Alajuelense.

Desde hace varios días, en programas y redes sociales, algunos han manifestado que Kenneth González, joven volante del equipo, tiene un acuerdo con los manudos.

Previo al compromiso de esta tarde de los morados contra Liberia, en la semifinal del Torneo de Copa, Lonis habló del tema y les aclaró a quienes afirman que Kenneth se marcha que el muchacho, de 21 años, posee contrato hasta el 2029.

En el 2025, González extendió su contrato por un año más y, en octubre del año pasado, Saprissa lo renovó hasta el 2029.

“En las últimas 48 horas me di cuenta de eso (del rumor de que Kenneth se va a la Liga), y por los jugadores de nuestras ligas menores siempre muestran interés; nos han preguntado por Ian Orurke, Kenneth González y Johnny Myrie. A los futbolistas que tienen condiciones de consolidarse, los fichamos como profesionales; es el caso de los anteriores y de Dereck Woodly y David Garro. Todos están firmados y Kenneth González termina contrato en mayo del 2029”, dijo Lonis en la zona mixta del estadio Ricardo Saprissa.

A Erick le consultaron la opinión sobre lo que dijo Hernán Medford la semana pasada, que con los españoles las ligas menores del equipo retrocedieron tres o cuatro años.

Erick Lonis dijo que Kenneth González tiene contrato con el Deportivo Saprissa hasta mayo del 2029. (DS /DS)

“Ya se dijo lo que se tenía que decir; mi posición es que algunas cosas se hicieron bien, otras no tan bien y hay cosas por mejorar. Pero este es un tema finiquitado y hay que tener sensatez; algunos muchachos vienen de ese proceso, otros de procesos anteriores, pero no es nuestra intención seguir con ese tema. Estamos mejorando las cosas que creemos que debemos mejorar y nuestra prioridad es reforzar los equipos sub-17, sub-19 y sub-20, porque algunas figuras ya son parte del primer equipo”, indicó Erick Lonis.

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