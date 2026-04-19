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‘Mauricio Montero tiene memoria de elefante’: Óscar Ramírez reacciona al saber que ‘Chunche’ reveló uno de sus secretos

Mauricio Montero contó algo que Óscar Ramírez hacía en su primera etapa con Liga Deportiva Alajuelense antes del clásico

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Por Fanny Tayver Marín
Mauricio Montero y Óscar Ramírez trabajaron juntos en Liga Deportiva Alajuelense, hace varios años.
Mauricio Montero y Óscar Ramírez trabajaron juntos en Liga Deportiva Alajuelense, hace varios años. (Prensa Alajuelense y Jorge Navarro/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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