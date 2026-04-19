‘Mauricio Montero tiene memoria de elefante’: Óscar Ramírez reacciona al saber que ‘Chunche’ reveló uno de sus secretos

En las horas previas al clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, Mauricio Montero reveló en Tigo Sports una estrategia que implementaba Óscar Ramírez en su primera etapa como técnico de la Liga antes de un juego como el de este domingo.

“Cuando yo estuve en la época con Óscar, nosotros agarrábamos los videos de las celebraciones cuando el equipo rival nos ganaba en casa, verdad, la teníamos ahí, y daba mucho resultado”, comentó Mauricio Montero en Tigo Sports.

En la rueda de prensa previa al pulso entre rojinegros y morados de este domingo, Óscar Ramírez recibió una consulta sobre eso y si ha variado la manera de motivar a su equipo en la actualidad.

“Juepucha, la verdad es que ni me acuerdo. Mirá, yo de memoria no, me cuesta mucho retener nombres y cosas así, pero estamos hablando de hace once años”, manifestó Óscar Ramírez.

Dijo que en aquel momento, él particularmente se enfocaba más que todo en saber cómo jugaba el equipo rival y ver de qué manera podían contrarrestarlo.

“Yo me comía casi tres partidos en una noche. Y fue muy agotadora esa etapa. Yo creo que en los clásicos la motivación está, no me acuerdo si hice algunas de esas cosas que dice Mauricio, él sí tiene memoria de elefante.

”En algún momento seguro sí lo apliqué, pero básicamente en los clásicos es el partido donde uno menos tiene que motivar. Eso casi que el mismo entorno, el mismo ambiente mete a los muchachos”, apuntó el “Macho”.

Además, indicó que en la semana de clásico siempre se ven cambios radicales en los jugadores.

“Tal vez uno enfocarlos en alguna situación equis, pero básicamente la motivación para un clásico siempre está”, apuntó Óscar Ramírez.

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