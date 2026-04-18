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Lo que dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez al cumplir un año en Alajuelense enciende el cierre del torneo

Fue el 18 de abril de 2025 cuando Liga Deportiva Alajuelense anunció el regreso de Óscar Ramírez a su banquillo

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Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez está debidamente inscrito para dirigir en el banquillo de Alajuelense. Prensa LDA.
Óscar Ramírez volvió y su regreso fue en un clásico; un año después se mide otra vez a Saprissa. (Prensa LDA. /Prensa LDA.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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