Lo que dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez al cumplir un año en Alajuelense enciende el cierre del torneo

Óscar Ramírez volvió y su regreso fue en un clásico; un año después se mide otra vez a Saprissa.

Fue el 18 de abril de 2025 cuando Liga Deportiva Alajuelense anunció de manera oficial que Óscar Ramírez había regresado al banquillo rojinegro, con un contrato firmado por catorce meses y su retorno se dio en la víspera de un clásico nacional.

Coincidentemente, el “Macho” cumple un año al frente del equipo manudo en la antesala de otro pulso entre la Liga y Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Cómo evalúa él mismo lo que ha pasado a lo largo de este año? Lo primero que dijo el técnico de Alajuelense al responder esa pregunta fue que cuando aceptó volver a la dirección técnica del primer equipo fue porque urgía el objetivo de buscar el título de campeón nacional.

“Y se cumplió; luego se agregó la Copa Centroamericana de Concacaf y en alguna manera se dio chance también a los muchachos”, expresó Óscar Ramírez.

Después de eso, pronució con autocrítica que lo que va de este semestre no ha sido lo que esperaban, pero que también él se pone a pensar que es un equipo que no tenía esa parte de ganar un torneo nacional, esa vivencia.

“Y que tratamos en alguna manera, pero se dieron factores internos y externos que han dado su problemática. En este momento pues estamos peleando por ese cuarto lugar, por clasificar”, apuntó.

Óscar Ramírez contó que en cuanto a lo personal, esta experiencia ha sido quizás más llevadera en cuanto a entender el medio en el que se desenvuelve.

“En el caso de ustedes los de la prensa, en el caso de lo que es en sí el fútbol nacional. Tal vez la experiencia nueva de un grupo nuevo; lidiar con temas más actuales en el sentido de muchachos de una manera diferente a la que tal vez uno se crió, y con la que conviví en el periodo anterior”, citó el “Macho”.

En sus palabras también vino la confesión sobre todo lo que ha disfrutado su regreso al banquillo, después de aquel retiro que tuvo luego del Mundial de Rusia 2018.

“La verdad es que muy contento y lidiando siempre con esto, sabiendo manejarme y tratando de dar resultados, que es lo que ocupa la institución y básicamente el tema de los chiquillos, que es el tema principal por el que me metí”, destacó.

Óscar Ramírez confía en sus hombres para que Liga Deportiva Alajuelense busque la clasificación en estos tres partidos que faltan. (albert /Albert Marín)

Los números de Óscar Ramírez en estos 12 meses con Alajuelense

Óscar Ramírez cumple un año como técnico de Liga Deportiva Alajuelense y en esta nueva etapa con los rojinegros ha dirigido en 62 partidos, con un balance de 29 triunfos, 20 empates y 13 derrotas.

En esos juegos, el León marcó 84 goles y encajó 50. Tomando en cuenta todas las competiciones, el rendimiento de los manudos con el “Macho” es del 57,5%.

Según los datos del periodista y estadígrafo Luis Enrique Bolaños, esos 62 partidos se dividen en 47 juegos correspondientes a campeonato nacional, 10 a la Copa Centroamericana de Concacaf, 2 al Torneo de Copa, 2 a la Copa de Campeones de Concacaf y 1 a la Recopa.

Todo lo anterior arroja un promedio semanal de juegos de 1,19 y una curiosidad es que en este tiempo, el rival al que más enfrentó es Liberia, con un total de 8 partidos. Y ese será el club con el que Alajuelense cerrará la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

En cuanto a títulos en este año calendario al frente de la Liga, Óscar Ramírez ganó la Recopa 2025, la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 y el Torneo de Apertura 2025.

El presente de Óscar Ramírez con Alajuelense

Para algunos la Liga tiene más presión, luego de que Liberia derrotó a Cartaginés en la pampa; para otros, todo se mantiene igual, en el entendido de que los rojinegros dependen de sí mismos para clasificar, si ganan los tres partidos que les falta.

Si se echa el casete atrás y se revisan las etapas anteriores del “Macho” con la Liga, hubo dos ocasiones en las que él fue campeón con Alajuelense y al siguiente torneo no logró clasificar a la fase final.

De esos episodios, recordó que en una ocasión tenía muchos lesionados, se jugó un clásico y ahí se armó una bronca que dejó varios expulsados.

“Como hasta la onceava fecha pudimos tener el equipo. Que me acuerdo yo, creo que nos faltó un punto”, expresó Óscar Ramírez, para agregar que esto es fútbol.

“Por ejemplo, este semestre ha sido muy complejo también en cuanto a lesiones, a situaciones tal vez que han pasado y que ha sido el manejo difícil, ante situaciones también extrafútbol; de todo ha habido, pero aquí estamos, estamos con vida”, citó el “Macho”.

Añadió que todo depende de lo que Alajuelense haga dentro del terreno de juego en los tres partidos que siguen, contra Saprissa, Puntarenas y Liberia.

“Vamos a lidiar con esos tres encuentros, que son los importantes en este momento”, citó. Sin embargo, hoy solo se enfoca en el pulso de este domingo contra Saprissa, a las 5 p. m., en la Catedral.

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