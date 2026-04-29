Mauricio Montero tiene algo muy serio que decirle a Óscar Ramírez

Mauricio Montero conoce a Óscar Ramírez a ojos cerrados y aunque cuenta que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con el “Macho” luego de la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense, espera hacerlo muy pronto.

La leyenda rojinegra pretende transmitirle un mensaje muy serio a ese hombre que tiene en ascuas tanto al gerente deportivo del club, Carlos Vela, como a la dirigencia de Alajuelense.

“No he tenido la oportunidad de hablar con Óscar, pero yo voy a dejar pasar unos días, porque el golpe, creo que es bastante fuerte. No sé si alguna vez se ha quedado fuera, pero es un trago amargo, después de ganarlo todo en seis meses, venirse abajo en el siguiente semestre y no clasificar es un golpe durísimo”, expresó Mauricio Montero en charla con La Nación.

Añadió que la Liga está acostumbrada a esas instancias y que no en vano tenía siete años de no ser parte de las semifinales en el campeonato nacional.

“No lograrlo es para remojar las barbas la Junta Directiva, jugadores y cuerpo técnico, todos en general. Se debe evaluar qué pasó y qué se dejó de hacer en el momento”, citó.

¿Sigue Óscar Ramírez o no? Mauricio Montero no tiene una respuesta precisa porque desconoce los pensamientos del “Macho”. Y justamente es por eso que quiere encontrar las palabras exactas para hablarle.

“Yo lo tengo 50-50, cincuenta en que se va porque ya le conozco los gestos, lo veo ‘ahuevado’, no lo está disfrutando. Desgastado por todo lo sucedido y él es un ganador, quedar fuera es un golpe para él.

”Pero puede seguir, porque puede querer una revancha, que se vuelva a llenar de energía y diga voy para adelante y buscar tratar de hacer campeón al equipo”, comentó Mauricio Montero.

Al consultarle a Chunche de manera directa qué le recomendaría si lo tuviera a un lado en ese momento, si le diría que se quede o que se haga a un lado, su respuesta fue tajante.

“Le digo que se quede, porque él refleja lo que es el liguista, las raíces de todo, él estuvo desde joven, como desde los 17 años, en la Liga, jugando en Primera y conoce muy bien el ser liguista y qué se debe hacer para lograr campeonatos.

”Qué hacer diferente para que el jugador crea que está en un equipo grande y representa casi a la mitad del país o más y eso él lo lleva y lo transmite a los jugadores. El que nunca se vence, que hay que ganar todo. Le diría: ‘Quédese y reflexione qué sucedió’”, afirmó Mauricio Montero.

También sabe que la situación actual no es fácil, porque en este momento la Liga está como amarrada, esperando una respuesta de Óscar Ramírez sobre si decide continuar como director técnico del primer equipo, o no.

Según Chunche, al analizar eso en frío, sería normal si la gerencia deportiva y la dirigencia de la Liga buscan técnico, pese a que el “Macho” no ha dicho si sigue o se va.

“Como institución tienen que tener un plan B, pero no apresurar a Óscar, sino dejarlo que piense, pero sí tener plan B porque el tiempo pasa rapidito. En caso de que Óscar no siga, deben tener a un técnico que sepa dónde va a llegar, qué va a hacer, que jugadores necesitar.

”Si es Óscar es más fácil, porque él va a pedir los futbolistas idóneos para lo que él quiere y será más fácil. La dirigencia debe tener plan B, porque con Óscar no se sabe, a como puede decir que sigue, puede expresar hasta aquí llegué”, detalló.

Lo que también tiene claro es que si el “Macho” opta por seguir como director técnico de Alajuelense, deberían corregirse situaciones que no estuvieron bien.

“A la par de Óscar debe haber otro asistente, porque cuatro o seis ojos ven mejor que dos, se debe analizar bien todo. Creo que le quiso dar un chance, o un lugar al hijo de él (Andrés), que se sienta parte del cuerpo técnico.

”Porque anteriormente no se veía que estaba en el cuerpo técnico. Estaba tranquilo con Wardy Alfaro, el preparador físico (Juan Carlos Barrantes) y su hijo. Él tomó la decisión que no necesitaba a otro, puede ser que ahora se eche para atrás y diga que ocupa a otro asistente”, apuntó Mauricio Montero.

De momento, la Liga continúa entrenando. El equipo está a cargo del asistente Wardy Alfaro, mientras que Óscar Ramírez medita bien lo que hará y pronto comunicará su decisión.

Alajuelense seguirá sus prácticas hasta la próxima semana, luego tendrá un mes de vacaciones y la pretemporada comenzará el 8 de junio.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.