Puro Deporte

Mauricio Montero tiene algo muy serio que decirle a Óscar Ramírez

Mauricio Montero no sabe si Óscar Ramírez seguirá al frente de Liga Deportiva Alajuelense, pero sus palabras podrían ayudarle al ‘Macho’ a decidir

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Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
Mauricio Montero y Óscar Ramírez trabajaron juntos en Liga Deportiva Alajuelense, hace varios años.
Mauricio Montero y Óscar Ramírez trabajaron juntos en Liga Deportiva Alajuelense, hace varios años. (Prensa Alajuelense y Jorge Navarro/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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