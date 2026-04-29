Puro Deporte

Mauricio ‘Chunche’ Montero da a conocer su favorito para ser campeón

La gran figura de Alajuelense cree que las bajas de Mariano Torres y Fidel Escobar no afectarán a Saprissa

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Por Milton Montenegro

El placer de ver un partido de fútbol, más si es una semifinal o final, no se lo quita nadie a Mauricio “Chunche” Montero, ni siquiera porque su querida Liga Deportiva Alajuelense haya quedado fuera de la fiesta grande del campeonato.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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