Mauricio ‘Chunche’ Montero da a conocer su favorito para ser campeón

El placer de ver un partido de fútbol, más si es una semifinal o final, no se lo quita nadie a Mauricio “Chunche” Montero, ni siquiera porque su querida Liga Deportiva Alajuelense haya quedado fuera de la fiesta grande del campeonato.

Mauricio es una voz más que autorizada para analizar las semifinales y pronosticar, según su criterio, cuál equipo será el nuevo campeón.

Mundialista, exseleccionado nacional, campeón con la Liga y actual entrenador (sin equipo actualmente), el “Chunche” ve unas semifinales duras, como afirmó, pero un conjunto con mejor plantel que los demás para, al final, dejarse el cetro.

Montero estuvo en el Día de Medios que organizó la Unafut y ahí le dio sus pronósticos a La Nación.

“Chunche” fue en orden y habló de la primera serie, la que inicia el próximo sábado y disputarán Cartaginés contra Herediano.

“Esta es más dura que la otra semifinal y, sin menospreciar a Cartaginés, tiene mucho mejor plantel Herediano. Cartago está en una situación donde todo el mundo baja a marcar y todos atacan. Enfrentar a Cartaginés es difícil porque es un equipo que lucha y trabaja, todos en un mismo sentido, pero la planilla de Heredia es muy buena”, dijo Mauricio, quien ve a los florenses como favoritos.

El domingo es la otra semifinal, Liberia recibe a Saprissa y Mauricio dejó claro que tiene bien estudiados a ambos conjuntos.

“Liberia tiene el ánimo o la cuestión eufórica del momento, lleva ocho partidos sin perder y eso es muy peligroso al enfrentarlo. Van a correr, a meter, van a ir con todo, con esas ganas de surgir y pasar a la siguiente ronda”, mencionó Mauricio, quien añadió que el problema para los liberianos es el recorrido del adversario.

“Liberia se topa con un equipo con mucha experiencia, tanto en el banquillo como en el campo de juego. Saprissa sabe cómo manejar este tipo de situaciones, no tiene dos jugadores importantes (Mariano y Fidel), pero cuenta con muchos futbolistas de experiencia que saben manejar este tipo de situaciones; hasta pueden perder 1-0, que ellos regresan seguros a la Cueva”, destacó Montero.

Mauricio Montero participó en Media Day de la Unafut. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para el “Chunche”, el manejo que tiene Saprissa en el terreno de juego no lo posee cualquiera.

“Si usted cuenta los jugadores de experiencia de Liberia, son pocos: el portero, Torres (Erick), Alonso (Martínez) y pare de contar. El manejo de situaciones en 90 minutos en el campo de juego se mide diferente y eso lo posee Saprissa”, indicó Mauricio.

Pero a la hora de mencionar a quién ve como campeón, el “Chunche” no lo dudó.

“A Heredia por la planilla en general que tiene”, dijo Mauricio en tono seguro, pero hizo una salvedad o se refirió a un argumento que puede afectar a los florenses.

“Si Marcel (Hernández) sigue jodido, la cosa está fregada, porque con él se está ganando 1-0 antes de que inicie el partido”, opinó Mauricio entre risas.