Puro Deporte

Mauricio ‘Chunche’ Montero adelantó la salida de Óscar Ramírez y reveló por qué se va de la Liga

El timonel le comunicó a la directiva que no sigue al frente del plantel manudo

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Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro

Óscar Ramírez decidió no seguir en Alajuelense; el club confirmó la partida en un comunicado de prensa. Quizá la noticia pudo sorprender a algunos manudos, pero no a Mauricio “Chunche” Montero, quien adelantó que eso iba a pasar.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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