Mauricio ‘Chunche’ Montero adelantó la salida de Óscar Ramírez y reveló por qué se va de la Liga

Óscar Ramírez decidió no seguir en Alajuelense; el club confirmó la partida en un comunicado de prensa. Quizá la noticia pudo sorprender a algunos manudos, pero no a Mauricio “Chunche” Montero, quien adelantó que eso iba a pasar.

Hace dos días, en entrevista con La Nación, Montero, gran amigo de Óscar, incluso dio las razones por las que consideró que Ramírez se iba a marchar de la Liga.

“Se va porque ya le conozco los gestos, lo veo ‘ahuevado’, no lo está disfrutando. Está desgastado por todo lo sucedido y él es un ganador; quedar fuera es un golpe para él”, le dijo Mauricio Montero a este medio hace dos días, cuando Óscar ni siquiera le había comunicado a la junta directiva de Alajuelense que iba a dar un paso al costado.

Cuando habló con este diario, el “Chunche” aclaró que no había hablado con el “Machillo”, pero lo conoce bien, y agregó que haber quedado eliminado fue un trago tan amargo que a Ramírez le costaría digerirlo.

Sin necesidad de cruzar palabra con Óscar Ramírez, Mauricio Montero ya sabía que el "Machillo" se iba de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No he tenido la oportunidad de hablar con Óscar, pero voy a dejar pasar unos días, porque el golpe creo que es bastante fuerte. No sé si alguna vez se ha quedado fuera, pero es un trago amargo; después de ganarlo todo en seis meses, venirse abajo en el siguiente semestre y no clasificar es un golpe durísimo”, expresó Mauricio Montero.

Mauricio sabía que la dirigencia manuda le iba a dar tiempo a Óscar para pensar, pero expresó que no se podía quedar de brazos cruzados y tenía que pensar en el sustituto.

“Como institución tienen que tener un plan B, pero no apresurar a Óscar, sino dejarlo que piense; pero sí tener plan B, porque el tiempo pasa rapidito. En caso de que Óscar no siga, deben tener a un técnico que sepa dónde va a llegar, qué va a hacer, qué jugadores necesitará”, indicó el “Chunche”.

Mauricio incluso le envió un mensaje a los dirigentes por lo sucedido con la Liga: pasar de un semestre en el que ganó todo a quedar con las manos vacías.

“No lograrlo (clasificar a las finales) es para remojar las barbas a la junta directiva, jugadores y cuerpo técnico, todos en general. Se debe evaluar qué pasó y qué se dejó de hacer en el momento”, citó Mauricio Montero.

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