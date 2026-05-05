¿Más salidas en Alajuelense? Esto es lo que se sabe

Liga Deportiva Alajuelense ya tenía definido cómo iba a mover la rama en cuanto a los jugadores de su plantilla, pero eso quedó en stand by, porque las decisiones que se tomen deben contar con la aprobación del nuevo entrenador.

Así que la prioridad en este momento es encontrar al técnico que asumirá ese cargo que Óscar Ramírez dejó vacante.

“Si bien, los fichajes pesan en gran parte sobre la gerencia deportiva, el criterio del entrenador es un check final. Ahora estamos a la espera de nombrarlo para definir todo lo que son salidas y llegadas”, expresó el directivo de la Liga, León Weinstok, en Columbia.

El dirigente contó que ya había un borrador, o un esquema de planilla muy adelantado con Óscar Ramírez, que incluía salidas y algunas llegadas que el club estaba trabajando con él.

“Donde nos indicó el viernes que él no continuaba, eso hay que suspenderlo para que ya sea el entrenador que llegue, que tome esa base y confirme todos los movimientos, tal vez algunos, o de unos comente que prefiere que haya algún cambio en uno u otro sentido”, apuntó.

El dirigente también habló este martes en el programa 120 Minutos de Monumental y ahí le consultaron por qué primero se marchó Óscar Ramírez del club que jugadores que no aportaron, o que tenían un nivel bajo.

Ante eso, León Weinstok indicó que es importante tener claro cómo se arma una planilla, porque la estructura recae sobre el gerente deportivo, pero que evidentemente, la opinión del técnico es muy importante, en vista de que habrá entrenadores que tienen gustos o preferencias por un jugador u otro.

“Siempre hay un criterio del técnico muy importante en el armado de la planilla. De hecho, ya Óscar con Carlos Vela había trabajado en temas de la planilla en el siguiente semestre y donde se da la salida de Óscar, tal vez muchas llegadas y salidas que ya se tenían decididas.

”Lo correcto es suspenderlas hasta que se nombre el entrenador. Y que sea el entrenador que llegue el que confirme todo lo que ya está, o parte de, o haga los ajustes con la información que hay, porque será el siguiente responsable del grupo”, recalcó.

Añadió que no es que no se está haciendo un análisis de planilla, ni tampoco es que ya no habrá más salidas o más llegadas.

“Sino que en este momento lo correcto es definir quién va a ser el entrenador, para ya una vez que se tenga eso, poder confirmar todo lo demás”, agregó.

Hoy todos los integrantes del equipo se encuentran en análisis, incluso quienes tienen contrato.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.