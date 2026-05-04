Más de un año esperando… y Elías Aguilar eligió este momento para hacerlo otra vez

Elías Aguilar echaba de menos las anotaciones, al menos con su autoría, porque antes de las semifinales sí había servido seis pases a gol en el Torneo de Clausura 2026.

Pero apenas en el comienzo de la etapa más importante del torneo, en la que un despiste cuesta caro, volvió a sacudir las redes.

Él fue el encargado de convertir el tanto que tiene al Club Sport Herediano arriba en la serie semifinal contra Cartaginés. El “Profeta”, como le llaman en el mundo florense, no anotaba en campeonato nacional desde febrero de 2025, cuando convirtió un doblete frente a Liberia.

Después de eso, en esa misma época marcó en el plano internacional, ante Real Salt Lake y el Galaxy de Los Ángeles.

Tras más de un año sin anotar, el 10 del Team lo hizo de nuevo. Aunque está contento por el gol, para él lo más importante es conseguir los objetivos grupales.

“Esto es de todo lo que se viene trabajando, creo que hemos hecho las cosas de una muy buena manera, mucho sacrificio, mucha humildad a la hora de hacer relevos y creo que vamos pasito a pasito”, apuntó Elías Aguilar en FUTV.

Según el mediocampista, tomar ventaja de visita ante un rival muy difícil como Cartaginés tiene su mérito.

“Ellos lo hacen muy bien en su cancha, los respetamos y la semana es larga por dicha, para poder recuperarnos mejor y enfrentar el partido de vuelta en nuestra casa, en donde somos bastante fuertes y luchar por esa final”, destacó.

Añadió que la verdad es que no importa quién anote en estas instancias del torneo.

“Porque al final es colaborar con el grupo para hacer las cosas bien y muy agradecido con Dios, con la familia que siempre está y felices”, citó.

⏰ 45+4' Gol de Elías Aguilar que adelanta al Herediano en el cierre del primer tiempo. pic.twitter.com/pcZ8ADuvHY — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

Herediano arrastra siete partidos sin perder y tiene cuatro juegos sin recibir anotaciones. Según el volante, eso no es obra de la casualidad.

“Hay mucho orden, hay que rescatar el tema del cuerpo técnico que lo hace bastante bien durante todas estas semanas y paso a paso, es una ventaja. Sin embargo, en casa hay que hacer las cosas de una muy buena manera, porque Cartago es un muy buen rival”, recalcó Elías Aguilar.

Herediano recibirá a Cartaginés el sábado 9 de mayo, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. El Team llega con ventaja, pero los brumosos buscarán quemar su último cartucho.

En ese partido se conocerá cuál de los dos equipos avanzará a la final de segunda ronda.