Más de 1.000 aficionados de Alajuelense vaticinan qué pasará en el clásico

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense ganó el último clásico disputado en el Morera Soto, el pasado 20 de diciembre, cuando se coronó campeón nacional. Y ese partido marcó el retiro de Esteban Alvarado.

Liga Deportiva Alajuelense sabe bien lo que tiene que hacer en el clásico nacional de este domingo 19 de abril contra Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y la afición rojinegra se encuentra alineada en esa misma sintonía.

Así se evidencia en un sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, en el que participaron 1.068 aficionados, que en su mayoría son liguistas, aunque en esta comunidad también se cuenta con seguidores de otros clubes.

¡Liguista! Viene el clásico nacional... ¿Cuál es su pronóstico? Esa es la pregunta que se planteó en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Dicha consulta se acompañó de tres opciones de respuesta única:

- Gana Alajuelense

- Empate

- Pierde Alajuelense

Y llegó el momento de conocer los resultados del sondeo, que evidencian que el liguismo cree en su equipo para el clásico nacional de este domingo que se jugará con la Catedral a reventar.

- Gana Alajuelense: 949 votos (88,86%)

- Empate: 51 votos (4,78%)

- Pierde Alajuelense: 68 votos (6,36%)

Este es el resultado de una consulta formulada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense sobre el clásico nacional. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

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