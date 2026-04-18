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Más de 1.000 aficionados de Alajuelense vaticinan qué pasará en el clásico

¿Cuál es su pronóstico para el clásico? Esa pregunta se planteó en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y los resultados tiene que verlos

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Por Fanny Tayver Marín
Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Alajuelense ganó el último clásico disputado en el Morera Soto, el pasado 20 de diciembre, cuando se coronó campeón nacional. Y ese partido marcó el retiro de Esteban Alvarado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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