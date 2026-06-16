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Más allá del fútbol: conozca cinco curiosidades sobre Lionel Messi

El capitán de Argentina habló sobre hábitos personales, su gusto por la soledad y el proyecto que le gustaría desarrollar cuando deje el fútbol

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Por O Globo / Brasil / GDA
Lionel Messi llegará al Mundial 2026 a defender el trofeo que obtuvo en Catar 2022 con la Selección de Argentina.
El astro argentino reveló aspectos poco conocidos de su vida fuera de las canchas, incluida una meta que espera cumplir tras su carrera deportiva. (WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP)







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