Más allá del fútbol: conozca cinco curiosidades sobre Lionel Messi

El astro argentino reveló aspectos poco conocidos de su vida fuera de las canchas, incluida una meta que espera cumplir tras su carrera deportiva.

Lionel Messi volverá a vestir la camiseta de Argentina este martes 16 de junio cuando la selección campeona del mundo debute en la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia a las 7 p. m. hora de Costa Rica. Mientras busca el tetracampeonato con su país, el astro argentino también llama la atención por aspectos poco conocidos de su vida fuera de las canchas.

Estas son cinco curiosidades que el delantero del Inter Miami compartió en distintas entrevistas recientes.

Una combinación de bebida poco habitual

Durante una entrevista con el canal de streaming Luzu TV, Messi comentó que disfruta una mezcla poco común.

El futbolista explicó que le gusta tomar vino mezclado con Sprite porque considera que así el efecto de la bebida llega más rápido. La afirmación provocó risas entre las personas presentes durante la conversación.

Disfruta pasar tiempo a solas

En la misma entrevista, el capitán argentino habló sobre su personalidad.

Messi indicó que evita exponerse públicamente cuando no se trata de asuntos relacionados con el fútbol. También señaló que prefiere mantener un perfil discreto fuera de los terrenos de juego.

Además, reconoció que le gusta contar con momentos de soledad. Explicó que la dinámica de su hogar, donde convive con sus tres hijos, puede resultar intensa y que aprecia disponer de espacios tranquilos para sí mismo.

Se arrepiente de no haber estudiado más

A pesar de su extensa carrera y sus numerosos títulos, Messi admitió que mantiene un arrepentimiento relacionado con su formación académica.

El jugador afirmó que considera fundamental recibir una buena educación y estar preparado. Incluso señaló que suele transmitir ese mensaje a sus hijos.

Según explicó en una entrevista con Miro de Atrás, no dominar el inglés limitó su capacidad para conversar con figuras importantes durante distintos eventos. Por esa razón, manifestó que en varias ocasiones sintió que desaprovechó oportunidades valiosas.

No le gusta que muevan sus pertenencias

El delantero también reconoció que es una persona muy organizada.

Messi afirmó que le gusta saber dónde se encuentra cada una de sus cosas, especialmente la ropa de entrenamiento y los artículos relacionados con el fútbol.

Además, señaló que esa característica forma parte de su personalidad desde la infancia. También explicó que suele planificar sus días y que los cambios inesperados pueden afectar su estado de ánimo.

Sueña con tener su propio club de fútbol

Cuando llegue el momento de retirarse, Messi ya tiene una idea clara sobre el futuro que le gustaría construir.

El argentino aseguró que no se imagina trabajando como entrenador. En cambio, expresó interés por convertirse en propietario de un club de fútbol.

Su objetivo sería desarrollar una institución desde cero y convertirla en un proyecto importante. También destacó que le gustaría ofrecer oportunidades a niños y jóvenes para impulsar su crecimiento deportivo y personal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.