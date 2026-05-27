Marvin Angulo revela por qué no dudó en fichar con Pérez Zeledón a sus 39 años

Marvin Angulo se ve ilusionado y con ganas de aprovechar al máximo un capítulo más en el fútbol nacional, ahora como ficha del Municipal Pérez Zeledón.

Seguir jugando en Primera División entusiasma al futbolista de 39 años, quien promete que dará el mayor esfuerzo para que el equipo salga adelante.

“Cuando Robert Arias me llamó y me ofreció la oportunidad, no dudé en tomar la decisión. Conozco bien a Robert, me puse a investigar un poco más de la historia del Municipal Pérez Zeledón y me llamó la atención”, expresó Marvin Angulo en declaraciones proporcionadas por el club.

Añadió que los objetivos de los generaleños están claros y que él llega a aportar su granito de arena.

“El torneo pasado con Guadalupe fui bastante regular. Fui goleador del equipo, me sentí bastante bien, me preparé muchísimo para esa oportunidad que me dio Guadalupe y la constancia, el buen cuido, la parte de nutrición, la parte de descanso; soy muy estricto con esa parte y creo que eso me ha ayudado a mantenerme jugando hasta ahorita”, destacó.

Pero ahora se siente agradecido con los generaleños, porque le abrieron las puertas y al confiar en sus capacidades.

“Vengo con la ilusión de poder clasificar, de poder ayudar a los jóvenes, a que luchen por sus sueños, a que sepan que están capacitados para lograr y cumplir todos sus sueños.

”En algún momento yo estuve en la posición de muchos jóvenes que están ahorita en el equipo y luché para lograr muchas cosas, y con el trabajo y el esfuerzo todo se puede lograr”, expresó.

Marvin Angulo quiere que Pérez Zeledón haga un buen trabajo desde el arranque de la campaña y él pretende poner todo de su parte para que así sea.