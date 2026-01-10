Marvin Angulo encara la batalla más desconocida de su carrera

Marvin Angulo está de regreso en la Primera División y tiene una meta clara con Guadalupe.

El fútbol da vueltas inesperadas y el destino de Marvin Angulo es una prueba de eso. El mediocampista sabía que todavía podía dar más y tenía la firme corazonada de que retornaría al fútbol con un equipo de Primera División.

Su presentimiento se convirtió en una realidad, porque está de vuelta, con Guadalupe, donde emprende una lucha que no había experimentado a lo largo de toda su carrera.

Tras meses de incertidumbre, pero esperanza, le había dado el sí al Uruguay de Coronado para volver a jugar. Era en la Liga de Ascenso, pero siempre fue muy claro con el cuadro lechero.

“En realidad yo hablé con el presidente y fui claro: me unía a Uruguay de Coronado, pero si salía alguna posibilidad en Primera División, la iba a tomar en cuenta y no habría ningún problema. Así fue, se dio la oportunidad, hablé con el presidente y salí de la mejor manera”, explicó Marvin Angulo.

Sin embargo, esta vez el reto no es alzar una copa con el Saprissa o el Herediano, sino una batalla de nervios, garra y supervivencia.

Por primera vez en su carrera, el 10 se pondrá el overol de obrero para luchar por el no descenso con Guadalupe FC.

Cuando él anunció que volvía a Uruguay, parecía el cierre de un ciclo, un regreso romántico al club que lo vio nacer. No obstante, apenas dos semanas después, el panorama dio un giro de 180 grados.

Bajo la dirección técnica de Mauricio Wright, Guadalupe FC tocó a su puerta y el volante no lo dudó. Aquella “corazonada” que mantuvo mientras buscaba una oportunidad para mantenerse en la élite tras su salida de Liberia, finalmente se materializó.

Marvin Angulo hoy asume este desafío con una madurez renovada. El reto que tiene por delante es monumental.

Guadalupe se encuentra en una posición comprometida en la tabla, y la presión de perder la categoría es un sentimiento que el futbolista de 39 años nunca experimentó durante su carrera.

“Nunca había estado en esta situación, es un nuevo reto, diferente, pero bastante bonito. Vamos a afrontarlo y a ponerle el pecho para seguir adelante”, confesó con sinceridad.

Su llegada no es solo una cuestión de técnica, sino de liderazgo para un vestuario que necesita referentes ante la adversidad.

A pesar de la inactividad competitiva reciente, el volante asegura estar en plenitud física. Durante su tiempo fuera de las canchas, el entrenamiento no cesó, enfocado en el objetivo de volver a la Primera División.

“En este tiempo me preparé bastante bien para poder estar listo para una oportunidad como esta. Se me dio, vamos a afrontarla y esperar que todo salga bien. Vamos a trabajar bastante fuerte para empezar con el pie derecho”, afirmó Marvin Angulo, quien fue uno de los futbolistas que Guadalupe llevó al Día de Medios de Unafut, previo al arranque del Torneo de Clausura 2026.

Su intención es hacer lo que le gusta y, de paso, conseguir un objetivo a nivel colectivo. En la cancha se verá a uno de los mejores pasadores de la última década peleando cada balón como si fuera el último para evitar el abismo del descenso.

Para él, la ansiedad y las ganas son positivas, mientras que el compromiso con sus nuevos compañeros es total.

“Aquí en Guadalupe hay un grupo muy unido, saben lo que está pasando, pero están muy motivados. Llegamos a aportar nuestro granito de arena y que el equipo empiece a ganar puntos para salir de ahí atrás”, concluyó el mediocampista, quien por primera vez en su carrera, luchará por la permanencia.

Recuerde que aunque todos los equipos parten de cero, a algunos clubes los persigue lo que sucedió en el semestre anterior.

En la tabla acumulada, heredada de lo que fue el Torneo de Apertura 2025, Sporting tiene 16 puntos (-4); mientras que Guadalupe (-15) y San Carlos (-16) son coleros con 13 unidades.

La permanencia promete ser una lucha brava, en un torneo en el que un mal arranque puede costar una factura cara, con tantos partidos en enero.

La jornada inaugural del Torneo de Clausura 2026

Martes 13 de enero

Pérez Zeledón vs. San Carlos, 5 p. m.

Saprissa vs. Puntarenas FC, 8 p. m.

Miércoles 14 de enero

Sporting vs. Herediano, 7 p. m.

Cartaginés vs. Guadalupe, 8 p. m.

Jueves 15 de enero

Alajuelense vs. Liberia, 8 p. m.