El ‘fichaje fantasma’ de Marvin Angulo: anunciado por club de Primera que luego borró la publicación

Un club de la Primera División sorprendió al darle la bienvenida a Marvin Angulo como nuevo refuerzo del equipo.

“¡Bienvenido, Marvin Angulo!”, decía la publicación del equipo en sus redes sociales, pero unos minutos después Marvin dejó de ser jugador de la institución.

Bueno, o al menos de momento no es parte del plantel. Guadalupe informó que Marvin fue contratado, pero minutos después la publicación fue eliminada sin dar explicaciones.

La Nación conoce que el conjunto josefino quiere al volante. Las conversaciones están muy avanzadas, pero faltan detalles para cerrar el acuerdo, por lo cual prefirieron eliminar la publicación sobre el fichaje.

Quienes sí fueron confirmados como fichajes guadalupanos para el Clausura 2025, son el extremo derecho Axel Amador y el arquero Jussef Delgado.

Hace dos semanas, Marvin Angulo dio a conocer que regresaba al fútbol, pero de la Liga de Ascenso. El habilidoso volante dio el sí para volver a la que en algún momento fue su casa: el Uruguay de Coronado.

Esta fue la publicación que hizo Guadalupe sobre la contratación de Marvin Angulo, que luego borró de sus redes sociales. (Facebook de Guadalupe/Facebook de Guadalupe)

Pero ahora parece que todo cambiará. Angulo seguirá su carrera como profesional, pero lo hará en la máxima categoría. La intención es que sea uno más en la planilla de Guadalupe, comandada por Mauricio Wright.

Angulo, quien a lo largo de su carrera jugó para Herediano, Uruguay de Coronado, Saprissa y Liberia, y en el exterior brilló en Australia con el Melbourne, pretendía desde hace poco más de un año seguir en Primera.

En Saprissa, Angulo consiguió 10 campeonatos nacionales, mientras que también fue monarca con Herediano.

En la temporada pasada, Marvin, quien tiene 39 años, militó en el Municipal Liberia de la Primera División.