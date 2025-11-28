Equipo histórico del fútbol de Costa Rica se refuerza con multicampeones con Saprissa y Herediano

Marvin Angulo estaba sin equipo y ahora jugará en la Liga de Ascenso con Uruguay de Coronado.

Uruguay de Coronado, uno de los equipos históricos del fútbol de Costa Rica, anunció la llegada de dos futbolistas multicampeones del balompié nacional, esto con el fin de buscar el ascenso a la Primera División. Se trata de los jugadores Marvin Angulo y Johan Condega, quienes celebraron en el pasado títulos nacionales con Saprissa (Angulo) y Herediano (Condega).

Los dos jugadores llegan a Uruguay en una segunda etapa, porque en el pasado ya habían formado parte del cuadro lechero.

La información la confirmó el propio Uruguay por medio de sus redes sociales, donde también se anunció la llegada del arquero Bryan Morales, exjugador del Santos de Guápiles.

Angulo, en Saprissa, consiguió 10 campeonatos nacionales, mientras que también había sido monarca con Herediano. Por su parte, Condega celebró títulos cuando vistió la camisa del Team.

Condega llega a Uruguay con 41 años; por su parte, Angulo tiene 39, por lo que es claro que ambos pueden aportar, además de su fútbol, mucha experiencia al camerino.

En la temporada pasada, Marvin militó en el Municipal Liberia de la Primera División; en el caso de Condega, el extremo fue parte del Municipal Santa Ana. Todos los jugadores firmaron por un torneo con Uruguay, lo cual demuestra la apuesta del club por pelear el certamen y llegar a una gran final contra el ganador del campeonato que actualmente disputa los cuartos de final.