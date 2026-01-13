Mario Segura regresa a la televisión: revive el video viral cuando estaba al aire y casi se cae de la silla

Uno de los rostros históricos del periodismo deportivo de Costa Rica, Mario Segura, regresa a la televisión nacional para hablar de fútbol como lo ha hecho durante décadas.

Segura fue reclutado por el programa Los 11 Titulares del canal FUTV, donde se convertirá en uno de los panelistas cada lunes por la noche para comentar la jornada del fin de semana.

Los 11 Titulares es dirigido por el periodista Gabriel Vargas y cuenta en su nómina con los también comunicadores Pablo Guzmán y Rodolfo Mora.

Mario Segura apareció en las transmisiones de Canal 7 durante 32 años, hasta que se acogió a su jubilación en 2018. Desde entonces, continúa con su programa de radio Hoy en el Deporte, y ahora regresa a la pantalla chica.

El anuncio de su retorno hizo revivir una de sus anécdotas más conocidas, que protagonizó en el Estadio Nacional junto a su excompañero Jorge Martínez.

Ambos estaban al aire en un partido de la Selección Nacional contra Paraguay en el año 2015.

En una de sus intervenciones, la silla le falló y empezó a “hundirse” en vivo, delante de la audiencia en Canal 7 y el propio estadio, mientras Jorge Martínez lo tomaba del brazo antes de que terminara en el suelo.

Segura se recompuso de inmediato y, con toda su experiencia, continuó con la transmisión. Pero la anécdota se hizo viral y ahora vuelve al ojo público con su regreso a la televisión nacional.

Reviva aquí el curioso momento