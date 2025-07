Mariano Torres ya puede negociar con otro club: esto dice el capitán de Saprissa

Pese a tener 38 años, a algunos clubes, por no decir que muchos o a todos, les gustaría tener a Mariano Torres en sus filas.

Y es una posibilidad que se podría dar, o al menos, si algún equipo quisiera fichar al capitán del Deportivo Saprissa, está en el momento para contactarlo y hacerle una oferta.

A Mariano le quedan seis meses de contrato, finaliza en diciembre, no se ha reunido con la dirigencia morada para ver la posibilidad de una renovación y bien puede escuchar ofertas y hasta cambiar de club para el inicio del Clausura 2026. Los reglamentos permiten a los jugadores negociar por su cuenta posibles traspasos cuando les restan seis meses o menos.

“Lo que quiero es jugar. Hice una buena pretemporada y me siento contento porque la hice completa. Yo no quiero estar hablando de contrato, si ni siquiera ha empezado el torneo. Esto no ha comenzado y no empecemos con lo que puede pasar al final”, dijo Mariano Torres.

LEA MÁS: ¿David Guzmán renovó con Saprissa? Descubra sus planes y el futuro que lo espera

Torres tiene claro lo que desea para su futuro y aclaró que ningún equipo del país lo ha buscado, pero si se diera, ya sabe qué tipo de conversación tener.

“Pensar en jugar con otro club, aquí en el país, es imposible. Acá no juego con otra camiseta que no sea la de Saprissa. Cuando el club y yo decidamos no jugar más, me iré a mi casa a disfrutar de mi familia y listo. No voy a jugar con otra camiseta acá, eso es seguro”, añadió Torres.

En la conferencia de prensa que efectuó Saprissa el martes anterior, algunos medios le consultaron al argentino de qué depende seguir o no en el conjunto tibaseño.

“Entiendo tanto a la gente y sé la responsabilidad de tener esta camiseta, quiero jugar y estar bien, no quiero jugar por jugar o por estar en el club, eso lo tengo bien claro. Yo estoy acá porque sé que puedo ayudar, si no lo siento así, voy a decir hasta acá llegué y basta. Sé la responsabilidad y por eso quiero jugar de la mejor manera”, destacó Mariano Torres.

Sobre el Saprissa que se puede ver en el certamen y en la Copa de Centroamericana de la Concacaf, Mariano indicó que Saprissa se apegará a su filosofía de ir al ataque.

“La historia de Saprissa es ir siempre al frente, agresivo, el técnico ha hecho mucho hincapié en eso. Esperemos que el primer partido, sé que no es fácil luego de una pretemporada tan larga, que se vea lo mejor”, aseguró Mariano.