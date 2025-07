¿David Guzmán renovó con Saprissa? Descubra sus planes y el futuro que lo espera

Apenas hace cinco días, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, afirmó que se reunió con David Guzmán para analizar su futuro.

Lonis deseaba conocer la perspectiva de Guzmán a futuro, porque el contrato con el volante termina en diciembre.

“Esa conversación ya la tuve con Guzmán; no es que se esté retirando. Lo que hemos estado intentando hacer con los jugadores que tienen cierto recorrido es conocer cuáles son sus expectativas y qué quieren hacer tras el retiro”, dijo Lonis.

A sus 36 años, el retiro no es algo que le pase por la mente a David, quien está con unos deseos enormes de que inicie el campeonato, no solo porque, según dijo, se ha preparado muy bien —su físico así lo dice, con unos kilos menos—, sino porque aún posee hambre por ganar.

LEA MÁS: Mariano Torres enciende las alarmas ante una preocupación que califica como una ‘locura’

“Conversamos ciertos detalles y todavía no llegamos a un fin, porque se tiene que hablar muchísimo, pero esperando en Dios que se llegue a un finiquito”, aseguró David Guzmán, ante consulta de La Nación.

Guzmán fue formado como jugador en la cantera morada y debutó en Primera División en 2009. Posee 16 años de carrera y 11 cetros con los morados; está a uno de Edgar Marín (q.d.D.G), el más ganador de los morados.

“Ambas partes estamos de acuerdo en que las cosas se pueden llegar a dar, pero faltan detalles. Termino contrato en diciembre y debemos esperar a ver qué se puede solucionar”, indicó Guzmán.

Sobre el tiempo de la renovación, de seguir en Saprissa, mencionó que lo conversó con Erick Lonis.

“Él lo sabe, esperemos a que se llegue a dar la noticia. Y no es que no la quiera decir o no se deba, pero es un respeto mutuo, tanto de uno como jugador como de la institución. Es un paso a paso y cuando se llegue a dar la negociación”, destacó David Guzmán.

El mediocampista señaló que el cuerpo le indica que todavía está para competir a un alto nivel.

“Hoy en día se mide mucho por el tema del GPS y estas cosas, que comparto y no a la vez, pero en el momento en que yo vea y sienta que me están pasando por encima, que no me hagan competir los compañeros, ese es el instante donde diga: ya no puedo estar acá y debo colaborar en otra parte”, expresó David.

David dijo sentirse bien, a gusto y con ganas de seguir ganando con Saprissa.

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, habló con los medios, el martes pasado en el Estadio Ricardo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Quiero seguir rompiendo récords y, para eso, debo prepararme bien y esperar en Dios que las oportunidades se den”, opinó Guzmán.

David Guzmán tiene cuerda para seguir adelante, pero no deja nada al azar, y piensa que su futuro seguirá en el fútbol, pero como entrenador. De hecho, colabora en ese campo con Saprissa, en las ligas menores.

“Me falta una licencia, que es la A, y después es más que todo una preparación para lo que viene, porque en mi mente está que quiero ayudar a los jóvenes de la institución, que crezcan y sepan dónde están, cómo deben crecer futbolísticamente, a nivel ganador, a nivel ADN”, respondió David.

David Guzmán y sus compañeros del Deportivo Saprissa, buscan hacer un buen torneo en el Apertura 2025. (JOHN DURAN)

Guzmán comentó estar agradecido con la institución porque le dio toda su carrera, por lo que intenta colaborar con los jóvenes. Guzmán se ve en el futuro en los banquillos, pero planea empezar con los muchachos.

“Me gustaría primero la Liga Menor, preparar a los jóvenes, llegar a decir: ‘Qué bien debutó aquel muchacho y yo lo preparé. Me esforcé para que llegara a cumplir sus metas, que se diera cuenta de lo que hace y lo que quiere llegar a hacer como deportista’. Tuve muchos ejemplos, así que me enseñaron, y quiero devolver algo en este caso”, dijo David Guzmán, quien, junto al resto de sus compañeros, está listo para iniciar una nueva temporada. Saprissa debuta el sábado en el campeonato —el sábado, de visita a las 6:30 p. m. contra Pérez Zeledón.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada,aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.