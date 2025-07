Mariano Torres enciende las alarmas ante una preocupación que califica como una ‘locura’

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, aseguró que tanto él como todo el plantel están listos para salir a la cancha y pelear con todo en busca de los títulos, pero tiene una preocupación.

Aclaró que deben hacerle frente a todo, pero la inquietud no la dejó de lado, sobre todo cuando le consultaron si el campeonato nacional puede ser más atractivo, peleado e intenso, porque se jugará con 10 equipos y, al existir menos fechas, los futbolistas podrían tener más días para descansar y dar el máximo en cada compromiso.

“No sé si, al ser menos equipos, será un torneo más intenso porque nosotros tenemos la Copa Centroamericana de Concacaf. Entonces, vamos a jugar muchísimos partidos. Creo que el próximo mes tenemos hasta nueve encuentros. Es una locura también”, dijo Mariano Torres.

Mariano habló con los medios luego de la conferencia de prensa que hizo el cuadro tibaseño, en la que presentó a la empresa Burger King como nuevo patrocinador.

“Puede ser que los equipos que no estén en la Copa Centroamericana tendrán más tiempo de recuperación y podrán estar al cien por ciento en cada juego. Nosotros vamos a tener muchos partidos entre semana y nos va a costar, pero hay un plantel amplio, y el técnico va a poder contar con todos. Seguro manejará el tema de las rotaciones como él crea conveniente para el bien del equipo”, añadió Mariano Torres.

Sobre la Copa Centroamericana, donde Saprissa integra el Grupo C junto al Motagua de Honduras, el CAI (Club Atlético Independiente) de Panamá, Verdes de Belice y Cartaginés, Torres y sus compañeros debutan el martes de la otra semana ante Cartaginés, tres días después de haber empezado el certamen costarricense.

Mariano destacó, como lo ha hecho otras veces, que están en deuda a nivel internacional.

“Ya es hora de estar en las finales de un torneo centroamericano, porque, como dije antes, si no me equivoco, en el 2019 fue la última vez que lo ganamos y ya son muchos años. Tenemos que estar ahí, y nos preparamos de la mejor forma para poder llegar a la final”, resaltó el capitán saprissista.

Pero llegar a la final y ganar la Copa Centroamericana de la Concacaf no es sencillo, según dijo Mariano.

“Es un torneo complicado y hay que prepararse de la mejor forma. También está el campeonato nacional, y es desgastante. Además, hay viajes de por medio. Por eso digo que tenemos un plantel amplio, y el técnico va a tener que ir viendo cuándo es conveniente ir cambiando para el bien del equipo y que se sienta de la mejor forma física y futbolísticamente. Es un torneo duro, se juega en canchas difíciles y hay que estar a la altura”, señaló Mariano Torres.

Mariano Torres dijo sentirse bien físicamente y agradeció haber podrido hacer la pretemporada completa con el Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Sobre su estado físico y qué se puede esperar de él en esta temporada, Mariano comentó haberse preparado bastante bien.“

Me siento muy bien. He podido hacer toda la pretemporada, no me perdí ni un solo día de entrenamiento, así que eso me pone muy contento al hacer toda la preparación. Eso es importante para todo lo que viene en el torneo nacional y centroamericano”, señaló Mariano.

Mariano termina contrato con Saprissa en diciembre y expresó que no es momento para hablar de su futuro, si continúa o no. Destacó que no ha empezado el torneo como para pensar en el final.

“Solo quiero entrenarme cada día, hacerlo bien y ayudar al club y a mis compañeros en todo lo que esté a mi alcance, y disfrutar cada partido y entrenamiento”, dijo Mariano Torres.

