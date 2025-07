Kenay Myrie le da la razón a Allan Alemán sobre su llegada a Saprissa

Kenay Myrie, lateral derecho que destaca en el Deportivo Saprissa, contó cómo se dio su llegada al cuadro morado.

Myrie, quien tiene 18 años y es uno de los prospectos que los tibaseños tienen en carpeta para colocar en el exterior, convenció con su velocidad, fortaleza y buena marca por la banda, hasta ganarse un lugar en el once estelar de Saprissa.

Kenay recordó que Kenan, su hermano gemelo, estaba en Herediano, y fue Sergio Gila, anterior gerente deportivo de Saprissa, quien se interesó en él. Su nombre apareció entonces como posibilidad para irse junto a Kenan.

Hace dos meses, Allan Alemán afirmó en el programa La Platea que fue él quien llevó a Kenay y a Kenan a Saprissa.

“Yo llegué a un entrenamiento y hablé con Roy Myers y Juan Luis (se me olvida el apellido). Yo fui el que los llevó. Yo les dije a ellos: ‘Tengo unos gemelitos que son distintos’, y Roy me dijo: ‘Tráigalos’. Yo le dije que necesitaba ‘esto, esto y esto’, y me dijeron que los trajera”, aseguró Alemán.

Con una sonrisa, Kenay confirmó que la historia de Alemán es cierta y dio su versión.

“Sergio (Gila) contactó a Kenan; quería llevárselo, y mi papá (Roy Myrie) no estaba convencido porque es liguista. Apareció Allan Alemán, habló con mi papá y le dijo: ‘Deje que se vaya, es más, que vayan los dos’. Fue Alemán quien convenció a mi papá de que nos uniéramos a Saprissa, y es algo que yo quería, porque soy morado”, manifestó Kenay en el programa Cracks de Gilberto “Tuma” Martínez.

Allan Alemán reafirma que llevó a Kenay Myrie a Saprissa y que no tuvo nada que ver Sergio Gila. Allan Alemán reafirma que llevó a Kenay Myrie a Saprissa y que no tuvo nada que ver Sergio Gila. Publicado por TD Más en Lunes, 12 de mayo de 2025

Kenay se incorporó a las ligas menores de los tibaseños y habló de dos momentos que, para él, son inolvidables: cuando entrenó por primera vez con el primer equipo de Saprissa, en ese momento dirigido por Vladimir Quesada, y cuando debutó en Primera División.

“Estaba en el Alto Rendimiento y me dijeron que al siguiente día iba a entrenar con la Primera. Esa noche no pude dormir de la emoción; en realidad, no dormí. Llegué al entrenamiento y quedé un tanto asombrado al ver a todos: a Mariano, Guzmán, Ariel, Waston, todos en general. Ese día no me salieron bien las cosas, pero bueno, solo tenía 16 años, y conforme pasaron las prácticas, adquirí más confianza”, aseguró el hijo del “Popo” Myrie.

Kenay Myrie es jugador del Deportivo Saprissa y sueña con algún momento en su carrera, jugar en el exterior. (Prensa de Saprissa)

Saprissa consignó en su sitio en internet que ese primer entrenamiento fue el 17 de junio de 2023.

“Pasar de verlos en la tele a verlos en persona todos los días era algo que no asimilaba. Yo iba a los partidos siempre, los veía y decía que quería estar ahí, y ya cuando empecé a entrenar fue algo que me marcó mucho”, contó Kenay en el sitio web de los morados.

Pasó el tiempo y, en setiembre del año pasado, debutó en Primera, en un partido de visita contra el Santos de Guápiles.

“Sentí algunos nervios, eso que se dice mariposas en el estómago. Mi familia fue a verme, y tras de eso, por la banda en la que jugaba, mi papá estaba en la gradería, pegado a esa banda por donde yo estaba, solo dándome indicaciones. A veces ni escuchaba a Vladimir”, señaló Kenay entre risas.

Kenay Myrie recordó que cuando debutó con el Deportivo Saprissa, en setiembre del año pasado, sintió nervios al entregarle la boleta de cambio al cuarto árbitro. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Kenay se enteró de su convocatoria por medio de un mensaje de WhatsApp.

“Mandaron la lista, y cuando yo vi mi nombre, me alegré un montón. Yo sentía que ya ese partido me tocaba. Al final se dio y estaba súper agradecido”, manifestó.

Esa sensación de mariposas en el estómago, Kenay la volvió a experimentar el mes pasado, concretamente el 7 de junio, cuando fue titular en el partido eliminatorio en el que la Selección Nacional derrotó de visita 0-8 a Bahamas.

