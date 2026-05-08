Mariano Torres sobre el próximo partido ante Liberia: ‘Tenemos mucha confianza en pasar a la final’

Saprissa y Liberia empataron 1-1 en la ida; la vuelta será este domingo 10 en el Ricardo Saprissa.

Saprissa recibirá este domingo 10 de mayo a Liberia en el juego de vuelta de la semifinal. Los morados buscarán aprovechar su localía en el Ricardo Saprissa para dejar atrás el empate 1-1 del primer partido y asegurar el pase a la final.

El futbolista morado Mariano Torres aseguró que el plantel morado se siente fuerte porque clasificó y compite con buen rendimiento. Según el capitán, llegar a esta instancia con buen juego le da mayor seguridad al equipo.

“No tengo duda de que el equipo lo va a hacer de la mejor forma. Tenemos mucha confianza en pasar a la final. Tenemos un gran plantel, un gran equipo. Lo venimos haciendo bien, eso es lo más importante, que el equipo se siente con confianza porque está jugando de buena forma”, señaló el argentino.

Torres también le envió un mensaje a la afición y afirmó que espera un estadio lleno, pese a que no estará disponible el 100% del aforo. El volante destacó que los seguidores morados representan un impulso especial en Tibás.

El capitán morado señaló que el apoyo desde las graderías suele darle fuerza al equipo en fases decisivas. También dijo que espera estar disponible para ayudar a sus compañeros.

“No tengo duda de que el estadio va a estar a reventar. Es una lástima que no esté al 100%, pero sabemos lo que significa nuestra gente para nosotros, sobre todo en esta cancha. Cómo se hacen sentir, cómo nos apoyan, cómo dan ese plus y, en estas instancias finales, sabemos lo fuertes que son ellos y que nos hacen sentir fuertes dentro de la cancha. Así que, obviamente, contamos con el apoyo de todos ellos y sabemos que así va a ser”.

El domingo anterior, Hernán Medford, técnico de Saprissa, dió el mensaje a la afición tras el primer duelo. El entrenador afirmó que el equipo tiene una deuda y pidió que el Ricardo Saprissa viva un ambiente intenso ante Liberia.