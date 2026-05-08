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Mariano Torres sobre el próximo partido ante Liberia: ‘Tenemos mucha confianza en pasar a la final’

Saprissa se juega el pase a la final este domingo ante Liberia y Mariano Torres dejó claro el ambiente que espera en Tibás para una noche decisiva

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Por Silvia Ureña Corrales
Mariano Torres sorprendio al llegar como 9 ante Herediano
Saprissa y Liberia empataron 1-1 en la ida; la vuelta será este domingo 10 en el Ricardo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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