Mariano Torres se sincera: ¿Le teme realmente a las canchas sintéticas?

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, quien arrancó la temporada con la responsabilidad de enfrentar múltiples retos, tiene claro que en algún momento debe ir a la banca, o peor aún, no será tomado en cuenta en algunos partidos.

Saprissa tiene agenda llena con encuentros en el torneo nacional y en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Nadie tiene el puesto seguro, ni siquiera el propio Torres, el referente y líder en el terreno de juego.

Mariano aseguró que Paulo César Wanchope, técnico del equipo, habló con todos de rotar el equipo, incluido él. Torres afirmó que la decisión podría encender nuevamente la polémica de que le huye a las canchas sintéticas.

“Me voy sintiendo bien, obviamente hay que ir con calma, sé que en algún momento me va a tocar descansar, ojalá no sea en cancha sintética, porque después van a decir que no juego en sintéticas, pero no pasa nada, en algún momento debo descansar y el técnico lo dijo”, expresó el argentino tras el encuentro contra Cartaginés.

Consciente de la polémica que ha perseguido su nombre cada vez que el cuerpo técnico decide no alinearlo en estadios de césped artificial, Torres no se esconde.

Hace un tiempo, el capitán fue blanco de críticas y rumores: algunos aseguraban que era “protegido” y que por eso no se le exponía en ese tipo de gramillas, dado el historial de lesiones que suele emparentarse con las superficies sintéticas.

Wanchope fue directo con el plantel: la mezcla de campeonato nacional y Concacaf obligará a que todos los integrantes estén listos para participar.

“El técnico nos habló y dijo que cuenta con todos, que habrá rotaciones porque hay muchos partidos seguidos y casi no hay tiempo de recuperación”, relató Torres.

Saprissa es uno de los equipos que más partidos afronta por temporada.

“Se vienen juegos duros, por ejemplo jugamos en Pérez, regresamos como a las dos de la mañana, tuvimos poco tiempo de descanso y aun así hicimos un gran partido contra Cartaginés, eso nos indica que arrancamos bien”, analizó el capitán.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, dijo tener claro que todos deben estar listos para jugar en cualquier momento. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Mariano resaltó el momento positivo del equipo, aunque no se conforma con las dos victorias en igual cantidad de encuentros.

“Lo que me está gustando del equipo es que somos contundentes y mantenemos el marco en cero, eso es importante, tenemos momentos de buen juego y otros por mejorar, pero siempre es bueno comenzar como lo hicimos en estos últimos encuentros. Tenemos cosas por mejorar y hay que pensar en crecer”, puntualizó.

La mentalidad de equipo grande se impone por encima de intereses individuales. Torres insistió en que Saprissa necesita a todos los jugadores frescos, conectados y listos para saltar a la cancha, incluso si eso implica dejar la titularidad por un partido o dos.

Mariano Torres no teme la rotación, ni al césped sintético, ni al murmullo de las gradas. Confía en su equipo y en una plantilla que promete luchar en todos los frentes —y que, física y mentalmente, ya se prepara para la exigencia máxima que impone la camiseta morada.

Para Torres, el buen inicio del grupo, no está en los refuerzos que llegaron —fueron pocos—, sino en la base que se mantuvo y en el regreso de figuras como Gerald Taylor y Pablo Arboine. “Tenemos buena planilla, pese a que llegaron pocos jugadores nuevos, regresó Gerald, Arboine y se hace más fuerte el equipo. Vienen muchos partidos seguidos y vamos a necesitar de todos y empezar de esta forma nos da mucha confianza”, dijo Mariano Torres.

