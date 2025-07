Kenay Myrie va por todo y desafía al jugador que más admira en su puesto

Kenay Myrie, lateral derecho del Deportivo Saprissa, no solo está dispuesto a dar pelea por la titularidad, sino que se le plantó y le dejó las cosas claras al jugador que más admira en su puesto.

Kenay fue titular en el campeonato nacional, en la primera fecha que disputaron los morados contra Pérez Zeledón, pero tres días después, en el debut en la Copa Centroamericana de la Concacaf, quedó en la banca y le cedió su lugar a Gerald Taylor.

Taylor, quien tenía cuatro meses de no jugar, regresó ante los brumosos y lució en buen nivel: aplicado en defensa, corriendo la banda, sumándose al ataque y asistiendo a Joseph Mora, quien al minuto dos abrió el marcador contra los brumosos.

Gerald se lesionó en marzo, en partido de repechaje de la Selección de Costa Rica rumbo a la Copa Oro. Esa vez solo estuvo en cancha 28 minutos, debido a la lesión.

Gerald volvió, dejó buenas sensaciones y al minuto 70 salió del campo para darle su lugar a Kenay Myrie.

Kenay reconoció que la competencia con Gerald es fuerte, pero no le huye; más bien le gusta y explicó por qué.

“Me alegra esa competencia, porque quiero ser mejor jugador y eso me obliga a superarme día a día, a esforzarme más y entrenar más duro. Estoy feliz de tener a Gerald (Taylor) ahí”, dijo Kenay.

El muchacho de 18 años añadió que no solo le agrada competir con Taylor, sino que aprende de él, porque es como su espejo, su modelo a seguir, el lateral a quien admira.

“Siempre me he fijado en Gerald para mejorar. Cuando estaba aquí en el título 40 lo vi como un jugadorazo, todavía lo es. Tenerlo de cerca y aprender de él me ayuda siempre”, destacó Kenay.

Myrie sabe que apenas da los primeros pasos en el fútbol y no solo se fija en Taylor; también saca provecho de la experiencia de las figuras que posee Saprissa en la defensa.

“También me ayudan y aprendo de los compañeros en la zaga, de Kendall Waston y Fidel Escobar. Todos en la zaga, ellos me corrigen detalles y quieren lo mejor para mí”, señaló Kenay Myrie.

Kenay Myrie está dispuesto a pelear con Gerald Taylor por la titularidad en la banda derecha del Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

En los dos encuentros que los morados disputaron, con Kenay como estelar ante los generaleños y con Taylor desde el inicio frente a los brumosos, los tibaseños dejaron el marco en cero.

“En la parte defensiva hemos estado muy bien en los últimos dos juegos, porque no sufrimos y hay que seguir igual. La competencia es importante en todos los equipos, porque eso obliga a sacar lo mejor de uno, y entre más rivalidad haya, nos vamos a ver mejor cada día”, resaltó Kenay.

Pese a que admira a Taylor y que en ocasiones viaja con él a los entrenamientos, porque Gerald pasa por él, Kenay aseguró que la amistad es una cosa y luchar por el puesto es otra.

“Todos queremos jugar. Fuera de la amistad, cada uno pelea por un lugar, por estar entre los titulares”, comentó Kenay Myrie.

Esa lucha sana, esa disputa por un puesto, es algo que Paulo Wanchope ha resaltado. El timonel expresó estar tranquilo porque cuenta con una buena planilla, con un grupo competitivo, y le dará oportunidad a todos porque enfrentan tres torneos a la vez, lo que obliga a rotar y aprovechar el máximo potencial de cada jugador.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.