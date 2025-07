Pablo Arboine deja mal parado a José Giacone con su regreso a Saprissa

Pablo Arboine, defensa del Deportivo Saprissa, pasó de ser una de las figuras que ayudó a lograr el tetracampeonato a estar casi en el olvido, tanto así que, en enero de este año el club lo prestó por un año a Sporting.

“El torneo pasado no tuve mucha regularidad y siento que para esta tampoco, y lo mejor es ir a tomar ritmo”, le dijo Pablo Arboine a La Nación el 17 de enero.

José Giacone, quien era el anterior técnico de los morados, no contaba con él; ni siquiera en el banquillo lo dejaba, por lo que el defensa vio positivo marcharse un año al cuadro albinegro.

En marzo, Paulo César Wanchope llegó en lugar de José Giacone, quien se marchó por los malos resultados, y Paulo se acordó de Arboine y pidió su regreso.

LEA MÁS: Ojo Saprissa: Newton Williams ya vivió un calvario con la rodilla derecha

Pablo volvió y jugó su primer partido bajo el mando de “Chope” en el debut en la Copa Centroamericana de la Concacaf contra Cartaginés.

Arboine fue baluarte de la parte baja; se vio como en sus viejos tiempos, veloz y llegando a los cierres cuando los brumosos intentaron hacer daño con la velocidad de sus atacantes.

“El profesor (Wanchope) me dio la confianza de jugar los 90 minutos y voy creciendo poco a poco, tomando ritmo y dando lo mejor de mí”, dijo Pablo.

Arboine dejó claro que Giacone se equivocó al relegarlo, no contar con él y dar el visto bueno para que se marchara a Sporting.

“El anterior técnico no contaba conmigo y en ese momento hablé con la dirigencia, y lo mejor era salir a préstamo y buscar regularidad. Así lo decidí con mi familia, la directiva me dio luz verde y gracias a Dios Sporting me abrió las puertas. Seis meses después regreso a casa a dar lo mejor y me siento muy contento y feliz de estar en Saprissa”, destacó Pablo.

Pablo Arboine, defensa del Deportivo Saprissa, dijo estar feliz con el regreso al equipo. Arboine confía en volver a su mejor versión. (Jose Cordero/José Cordero)

En las estadísticas del juego ante los brumosos, la Concacaf resaltó los números de Arboine, quien actuó en todo el partido: tuvo 38 toques de balón, 24 pases y de ellos un 79% fueron acertados. En defensa tuvo siete duelos y ganó cinco. Tuvo cinco despejes y cuatro intercepciones.

“Estoy contento acá en el equipo y disfrutando, y creo que jugué de buena manera”, aseguró Paulo, quien añadió que no necesita mucha adaptación porque conoce bien a sus compañeros de la parte baja.

“Esa es la importancia de conservar en defensa la base de años anteriores; es la zaga del tetracampeonato. Volvió Gerald Taylor, está Fidel Escobar, Joseph Mora y Kendall Waston, somos prácticamente los mismos y la adaptación se hace muy fácil. Tenemos un nuevo entrenador, tiene sus ideas y estamos tratando de plasmar en la cancha eso que él quiere”, manifestó Pablo Arboine.

El defensor comentó que hay buena competencia en el equipo y, para él, eso es determinante.

“La competencia nos hace mejorar. Gerald Taylor se jugó un partidazo, después ingresó Kenay Myrie y entró muy bien. Eso es parte del buen ambiente y lo que genera, prácticamente tener dos equipos”, dijo Pablo.

Para Pablo, los seis meses que estuvo en Sporting fueron de mucho aprendizaje para él. Señaló que fue una buena decisión estar con los josefinos, porque en ese instante en Saprissa no tenía los minutos que quizá requería. Según Pablo, en Sporting adquirió su nivel y desea destacar nuevamente con Saprissa.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.