Mariano Torres reacciona al retiro de Esteban Alvarado

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Esteban Alvarado.

Alvarado anunció el viernes anterior, que se retira del fútbol y esto provocó la reacción del argentino en sus redes.

“Te felicito por la enorme carrera. Fue un placer compartir este tiempo juntos. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Te vamos a extrañar”, escribió Torres junto a una fotografía.

Mariano Torres y Esteban Alvarado fueron compañeros durante varias temporadas. (Mariano Torres/Instagram)

Mariano y Esteban fueron compañeros durante varias temporadas, pero el guardameta decidió que para él era mejor hacerse a un lado.

“Hoy quiero anunciar que termina una carrera de prácticamente 18 años“, afirmó el arquero durante una conferencia de prensa. ”Fue un sueño precioso, no cualquiera pudo haber tenido ese recorrido", dijo Esteban Alvarado.

Esteban agregó que el día a día se hacía más difícil de lo normal. “A los casi 37 ya estoy tocando el techo, el cuerpo pasa factura. Me siento contento con realizado”, aseguró.

Aquí empezó y terminó su inmensa historia 💜

¡Gracias por todo! 1️⃣8️⃣🧤 pic.twitter.com/03ldZqEAXs — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 26, 2025

