Mariano Torres reacciona al ‘argentinito’ que le dijo William Mattus: ‘Me saca roja porque soy yo’

El capitán morado cumplió la sanción y regresó a la titularidad en el juego contra Cartaginés

Por Milton Montenegro

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, volvió a jugar tras cumplir dos partidos de sanción, luego de ser expulsado por el árbitro William Mattus en la primera fecha del certamen contra Puntarenas.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

