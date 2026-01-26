Mariano Torres reacciona al ‘argentinito’ que le dijo William Mattus: ‘Me saca roja porque soy yo’

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, volvió a jugar tras cumplir dos partidos de sanción, luego de ser expulsado por el árbitro William Mattus en la primera fecha del certamen contra Puntarenas.

Días después de ese choque frente a los porteños, salieron a la luz pública los audios del VAR, en los cuales se analizó un posible penal a favor de los chuchequeros.

Mientras se revisaba la acción, Mattus afirmó: “Ya me tiene harto este argentinito”.

Mariano se acercó al silbatero y, en ese momento, el audio captó más palabras de Mattus hacia el jugador.

“No me grita ni un costarricense, huevón”; “no me grita ni un tico, huevón; ¿se lo voy a aguantar a usted? No jodás, no jodás”, fueron otros de los comentarios.

Saprissa se quejó por las expresiones del árbitro y envió una carta a la Comisión de Arbitraje.

Tras el encuentro del domingo anterior frente a Cartaginés, Mariano Torres conversó con la prensa en la zona mixta y se refirió a lo dicho por Mattus y a su expulsión.

“Lo que me preocupa son las acciones que hacen, las decisiones que toman dentro de la cancha; lo que digan, no. Mi jugada era para amarilla, y me saca roja porque soy yo. Me hacen comer dos partidos, porque, si no, era amarilla y roja si quería”, dijo Mariano Torres.

Mariano recordó lo que pasó en ese instante cuando Mattus fue a revisar el monitor del VAR por un posible penal a favor de Puntarenas.

“Para mí el penal no fue, y yo le decía que en la jugada la había tocado el de Puntarenas. Se ve que la toca, y habían dado lateral para Puntarenas; eso es lo que le reclamaba”, opinó Mariano.

El capitán saprissista agregó que no le inquieta que Mattus le haya dicho “argentinito”.

“Lo que digo siempre: yo no vengo a los micrófonos a denunciar a nadie ni esas cosas. Yo vigilante no soy, no me gusta a mí. Lo que se pueda decir dentro de la cancha, ya está listo, pero yo no vengo aquí a demandar a nadie”, mencionó Mariano.

Torres expresó que el audio del VAR fue revelado y todos escucharon lo que dijo el árbitro.

“A mí no me preocupa eso. Lo que diga no me molesta; lo que hacen, sí, porque a veces eligen las caras para saber qué cobran y qué no. En todo eso hay mucha hipocresía también”, mencionó Mariano.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, defendió a Vladimir Quesada. Consideró que el equipo jugó bien contra Cartaginés y va por el camino correcto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre el juego contra Cartaginés, que terminó empatado 0-0 y al final desató los gritos de la afición pidiendo la salida de Vladimir Quesada, Mariano consideró que jugaron bien y van por el camino correcto.

“Sentimos que hicimos un gran partido, que merecimos ganar. Superamos al rival prácticamente los 90 minutos, pero nos faltó tener más calma en la definición. No pudimos concretar, pero nos quedamos con todo lo bueno que hicimos, a pesar de no tener la calma para definir, que es algo que debemos trabajar para el próximo partido. Obviamente, no conseguimos los puntos que queríamos, pero jugando como hoy (domingo) vamos a tener más chances de alcanzar los puntos que todos queremos”, afirmó.

Mariano consideró que tuvieron muchas opciones, pero tal vez esa ansiedad por marcar los llevó a tomar malas decisiones.

“Ese es un punto a mejorar para el próximo partido, pero el nivel de juego me gustó mucho y es el camino por el que hay que ir para ganar los partidos”, acotó Torres.

Saprissa se prepara para el siguiente encuentro, el próximo jueves, de visita, a las 3:30 p.m. contra Pérez Zeledón.

