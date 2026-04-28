Mariano Torres justificó así sus polémicas en la cancha: ‘Me he disculpado’

Mariano Torres recibió una sanción de tres partidos luego de lo ocurrido el domingo pasado en el partido entre Puntarenas y Saprissa, en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.

Dicho castigo lo impuso el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol luego de lo reportado por el comisario de Unafut, Erick Mora.

“El señor Mariano Néstor Torres me encaró y en forma insistente me gritaba que no lo grabara, luego se abalanzó sobre mí en forma amenazadora y ofuscada, y de un manotazo que me dio en mi muñeca, me quiso arrebatar el celular”, aseguró Erick Mora en su informe.

Hace unos días, Mariano Torres le concedió una entrevista al periodista Anthony Porras en su pódcast Entre la Pitón y la pared, que se transmite en el canal de Youtube de Josué Quesada.

Ahí, una de las preguntas que el comunicador le planteó al capitán del Saprissa fue si él es malcriado con los árbitros, en vista de que su carácter muchas veces le genera problemas.

“Es una forma de vivirlo y no digo que esté bien, ¿no? Y uno se equivoca dentro de la cancha, como lo he dicho muchas veces y me he disculpado”, respondió Mariano Torres.

Al pensarlo más, el argentino dijo que también entiende que viene de otra cultura, donde tal vez el trato es diferente dentro de una cancha y allá pasa desapercibido, pero en Costa Rica no es así.

“Entonces, cuando vos le protestás a un árbitro y de una forma muy efusiva y con el calor del juego, empiezan a decir esas cosas, pero yo las entiendo, pero también entiendo que en cualquier otro cualquier otro lado, y yo veo mucho fútbol y esos cuestionamientos o esos reproches a los árbitros pasan mucho y ni siquiera hay nada o reclamos”, aseguró Mariano Torres.

Y tenía algo más que decir, coincidiendo con la reciente expulsión de Jonathan McDonald.

“Pero también hay una cosa, a veces los árbitros ven las caras para castigar, se fijan quién hace las cosas para sancionar, o en el nombre, pasó hace poco con un jugador, que quizá por ser quién era lo expulsaron”, apuntó Mariano Torres en esa entrevista, anterior al incidente en Puntarenas que lo está dejando fuera de las semifinales ante Liberia.