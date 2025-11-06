Mariano Torres hace historia con Saprissa al empatar récord del Campeonato Nacional (que pronto va a romper)

Mariano Torres, José Carlos Cancela y Jorge La Flecha Barbosa, tres extanjeros que dejaron huella en el fútbol de Costa Rica.

La estrella del Saprissa Mariano Torres volvió a inscribir su nombre en la historia del fútbol de Costa Rica al empatar un nuevo récord del Campeonato Nacional que incluso podría romper muy pronto.

Según los datos del reconocido periodista e historiador Gerardo Coto Cover, el argentino igualó a Jorge La Flecha Barbosa como el extranjero con más partidos en la primera división de Costa Rica.

Torres llegó a 355 encuentros en la máxima categoría, igual que el brasileño, y todo apunta a que en pocas semanas lo va a superar en alguno de los partidos que restan del actual Torneo Apertura 2025.

El argentino hasta podría incrementar bastante más esa cifra, pues acaba de renovar con el Saprissa por seis meses más, lo cual le garantiza su participación en el Clausura 2026.

A sus 37 años, Torres sigue marcando diferencia en el equipo morado. Hace solo unas semanas dejó un gol para la posteridad, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de San Carlos, cuando sorprendió al arquero Alexandre Lezcano con un misil de 60 metros.

De los jugadores foráneos activos en nuestro campeonato, solo el cubano Marcel Hernández está dentro de la lista con más partidos (a 70 juegos de Torres), y a sus 36 años debería extender su carrera por varios torneos si quiere amenazar la marca que deje Mariano.

Esta es la lista de los 10 extranjeros con más partidos desde que arrancó el Campeonato Nacional en 1921, de acuerdo con el recuento del estadígrafo e historiador Gerardo Coto Cover.