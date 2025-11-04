Estas son las razones que tuvo Saprissa para renovar un año a David Guzmán y a Mariano Torres solo seis meses

Los dos son figuras del Deportivo Saprissa y capitanes en el equipo. Uno con nueve años en el club, el otro forjado en ligas menores, pero ambos vistos como líderes en el plantel.

Ambos terminaban contrato en el mes de diciembre; la institución los renovó, pero llama la atención que a David Guzmán le extendieron el vínculo por un año y a Mariano Torres solo por seis meses.

Algunos pueden pensar que Torres tiene tres años más que Guzmán, quien posee 35 años. Pero Erick Lonis, quien estuvo a cargo de las negociaciones, explicó por qué existe la diferencia de seis meses entre el contrato de David y el de Mariano.

“A Mariano se le renovó por seis meses porque es lo que él quiere. Tanto Mariano como David Guzmán se enfocan en el rendimiento que pueden dar y Mariano está consciente de que quiere estar al 100%. No quiere llegar a un momento donde sienta que no puede aportarle al equipo y estos seis meses garantizan eso para él, porque él así lo quiso”, dijo Erick Lonis en Radio Columbia.

Erick añadió que el rendimiento de Torres es superlativo (lo más alto que puede haber) y, para él, el desempeño no es un factor para tomar una decisión.

“Sí es importante los parámetros físicos que está teniendo. Tanto Mariano como David siempre están en el top de los parámetros físicos y mentalmente tienen toda la pasión de seguir defendiendo los colores de Saprissa. Si físicamente están en el top y futbolísticamente siguen aportando y son felices jugando, entonces eso facilita las cosas”, manifestó Lonis.

Erick comentó que Mariano quiere garantizarse que siempre va a estar a ese nivel y va de seis meses en seis meses.

Para Lonis, la renovación de los capitanes es importante en el plantel que buscan construir a futuro.

“Nosotros hemos venido analizando la planilla para el próximo año y entre esos análisis está el tema de renovaciones. Hace un par de semanas se llegó a un arreglo con David y Mariano, faltaban unos detalles de la redacción del contrato y también el momento de darlo a conocer”, opinó Lonis.

David Guzmán llegó a un acuerdo con el Deportivo Saprissa y renovó por un año más. (JOHN DURAN)

Lonis resaltó que, al momento de reunirse con los futbolistas, entre saprissistas fue fácil entenderse.

“No hubo mucho que hablar, algunos detalles. Por ejemplo, nos hemos enfocado en el crecimiento posterior al momento del retiro del jugador. Cada vez que hablamos con un futbolista joven, de mediana edad o maduro, les preguntamos, a la par de la renovación, cuáles son sus planes de vida, qué quieren hacer a futuro al retirarse. Esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con todos, porque hay muchachos que debemos renovar y a todos les preguntamos qué harán cuando se vayan a retirar”, dijo Lonis.

Erick Lonis volvió al punto de la reunión que tuvo con Mariano Torres y David Guzmán para tratar la renovación.

“Siempre ha sido más rápido ponerse de acuerdo con quienes aman la institución y quieren retirarse en el club. Sabemos que los jugadores quieren hacer carrera en la Selección, jugar fuera, pero su objetivo principal es querer estar siempre en Saprissa. Entonces, es sencillo arreglar con alguien que posee esa idea”, dijo Lonis, quien adelantó que solo falta conversar con Ricardo Blanco, quien termina contrato en diciembre. Además, ya está por arreglar con quienes finalizan contrato en mayo de 2026.

