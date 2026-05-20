Puro Deporte

Mariano llega a la casa de un aficionado de Saprissa y le cambia la vida

Jorge Masís y su esposa Carolina Rojas admiran a Mariano Torres y la vida les dio un regalo especial

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Por Milton Montenegro

Jorge Masís es un saprissista de los que no se pierde un partido del equipo, sobre todo si es en la Cueva, porque junto a su esposa, Carolina Rojas, es arrendatario de una platea en el sector este del Estadio Ricardo Saprissa.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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