Mariano llega a la casa de un aficionado de Saprissa y le cambia la vida

Jorge Masís es un saprissista de los que no se pierde un partido del equipo, sobre todo si es en la Cueva, porque junto a su esposa, Carolina Rojas, es arrendatario de una platea en el sector este del Estadio Ricardo Saprissa.

Jorge contó que es un admirador de Mariano Torres. “Es mi jugador favorito en Saprissa”, afirmó el aficionado, quien en su casa en Heredia tuvo la visita de Mariano y le cambió la vida a él y a Carolina.

Mariano llegó el martes, al fin —quizá dijeron ambos en medio de la alegría—, porque lo esperaban desde hacía nueve meses, hasta que tocó a la puerta.

Ellos lo vieron y de una vez lo empezaron a llamar “Marianito”, pero no se trata de Mariano Torres, el capitán de Saprissa, quien llegó a la casa de Jorge, sino de su primer hijo, quien nació el mismo día en que el argentino festejó su cumpleaños número 39.

“El miércoles pasado fuimos a la final y ayer (martes) nació el bebé; incluso, cuando mi esposa tenía 38 semanas de embarazo, fuimos al estadio”, contó Jorge, quien añadió que, desde antes de que planearan tener al bebé, sabían que el nombre sería Mariano.

“Los compas vacilaban, porque entre los amigos somos los primeros que tenemos un hijo y decían que se iba a llamar Wálter Mariano, pero luego solo decían ‘Marianito, Marianito’ y se fue manifestando el nombre y nos quedamos con Mariano. Desde que nos casamos nos decían: ‘¿Para cuándo Marianito, para cuándo?”, agregó el feliz padre.

Carolina Rojas tenía 38 semanas de embarazo cuando, junto a su esposo Jorge Masís, tuvo la oportunidad de conocer y compartir con Mariano Torres. (Cortesia Jorge Masis/Cortesia Jorge Masis)

Jorge no se cambia por nadie al ver al pequeño Marianito; también se sintió único cuando tuvo la oportunidad de conocer al argentino.

“Antes de un partido, Mariano nos permitió compartir con él cuando mi esposa estaba empezando el embarazo. Nos dijo que, cuando naciera, ojalá pudiera conocerlo, pero yo no tengo la manera de comunicarme con él para decirle que ya nació. Mariano me firmó una camisa”, resaltó Jorge.

La admiración de Jorge por Mariano Torres es tan grande que, entre risas, contó que su esposa no ha podido hacerle realidad el regalo que siempre le pide.

“Mi esposa siempre me pregunta qué quiero para Navidad y la vacilo diciendo que una camisa de Saprissa usada por Mariano o una cena con él. Se enoja, porque no le pido algo tangible; ella no puede conseguir eso. Mi sueño es tener la camisa de Mariano”, expresó Jorge.

Jorge Masís es tan fiebre de Saprissa y del fútbol que anhela que el pequeño Mariano llegue a jugar con los tibaseños.

“Sería lindísimo que fuera jugador y en Saprissa, pero que sea algo orgánico, que él lo decida, no presionarlo. Si le gusta el fútbol, que sea saprissista es mi sueño”, mencionó Jorge, quien contó que, cuando se dieron cuenta de que Carolina estaba embarazada, en Instagram anunciaron la llegada de Marianito como si fuera un fichaje morado.

“Le compramos una camisa de Saprissa, la más pequeña que hubiera en la tienda, pero era una camiseta como para un niño de 2 años, y así lo anunciamos en Instagram”, expresó Jorge Masís, el orgulloso padre de Mariano, el saprissista, quien solo tiene unas horas de nacido.

Jorge Masís y su esposa Carolina Rojas, orgullosos junto al pequeño Mariano. Fotografía con autorización de los dos papás. (Cortesia Jorge Masis/Cortesia Jorge Masis)

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