Marco Vásquez ni siquiera escuchó a Jafet Soto: ‘Me imagino que dijo que yo no sé de fútbol’

Marco Vásquez acudió a Nicoya para presenciar el partido en el que Liga Deportiva Alajuelense empató (1-1) contra Guanacasteca en el Estadio Chorotega. Antes de que empezara ese encuentro, el vocero de los rojinegros respondía diferentes preguntas a los medios con derechos de transmisión y entre consulta y consulta salió a colación Jafet Soto.

Porque en su “estreno” en el banquillo florense versión Torneo de Clausura 2025 se acordó del liguista, después de que Marco Vásquez durante la semana emitió unas declaraciones con respecto al fichaje de Jurguens Montenegro con Herediano.

Todo surge porque cuando Jafet Soto dijo que estaba concretándolo todo con el atacante, entró una llamada desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero que en la Liga no se percataron de lo que estaba pasando, dando a entender que los manudos buscaban a Jurguens Montenegro.

Ante eso, Marco Vásquez indicó que a la Liga le quitan los jugadores que ellos quieren que les quiten. Y esas palabras las cuestionó el presidente, gerente general y técnico del Team.

“Es muy lamentable referirse así a jugadores antes de que termine un campeonato. A un jugador se le contrata hasta para el último partido. Nosotros sí valoramos esa identidad; es difícil dar esas oponiones sin haber estado en una cancha o una banca (en alusión a que Vásquez nunca fue jugador profesional). Él no sabe lo que siente un jugador que le dicen que ya no nos interesa.

“Es muy lamentable, lo digo en general, hay jugadores que terminan contrato pero son herramientas que vamos a tener a disposición. Lo disculpo (a Marco Vásquez) porque nunca ha estado en una cancha”, aseguró Jafet Soto luego de derrotar a Liberia en la Ciudad Blanca.

Un día después, Marco Vásquez se refirió a eso, porque también se lo consultaron: “A Jafet lo conozco y sé que no son temas personales y lo que puedo decir es que a la Liga nos van a quitar los jugadores que nosotros queremos que nos quiten, pero con Jafet cero problema.

”Él sabe que yo tengo 25 años de estar en esto y a veces no se necesita estar en una cancha para saber hablar de fútbol. Con él tengo una buena relación, no tengo ningún problema. No lo escuché y don Joseph Joseph estaba de viaje y me hizo la consulta. ¿Cómo es posible que él se dé cuenta desde tan largo y yo no haya escuchado?”, aseveró el vocero rojinegro en Columbia.

Pero tampoco le extraña y considera que conociéndolo bien, eso en realidad puede verse como normal, porque es parte de su mismo juego de palabras habitual en el discurso del rojiamarillo.

“Me imagino que dijo que yo no sé de fútbol y la misma historia de siempre, eso es muy repetitivo; con él tengo una comunicación abierta y una buena amistad, y entiendo perfectamente que esto no es nada personal”, citó.

Ante eso, le consultaron que si es show, pero negó que se trate de eso. De cierto modo, hasta entiende a su amigo Jafet.

“Yo no diría que es show, porque él defiende sus intereses y está muy bien; porque es presidente, porque es entrenador del club y me parece que defender sus intereses está muy bien. Él tiene su estilo, nosotros el nuestro, pero de nuevo, de esta institución se van los jugadores que nosotros queremos que se vayan”, recalcó.

Sin embargo, dijo que también lógicamente se pueden presentar situaciones propias del fútbol y del mercado, como que haya ofertas por algún jugador, que pueda resultar algo muy tentador.

“Eso también sucede, no podemos tapar el sol con un dedo”, concluyó Marco Vásquez.

