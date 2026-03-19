Marco Ureña se pronuncia tras polémico video en el que celebra el gol de LAFC ante Alajuelense

Marco Ureña, delantero de Sporting, salió al paso de quienes lo critican por asistir al Estadio Alejandro Morera Soto a observar el partido de Alajuelense contra Los Ángeles FC, junto a integrantes del equipo estadounidense.​

Ureña se volvió blanco de muchos seguidores manudos porque, en redes sociales, circuló un video donde se observa al atacante festejando el segundo gol del conjunto de la MLS, que le dio el pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo del cual la Liga quedó eliminada.

Marco estuvo acompañado de sus hijos, quienes lucían camisetas del LAFC. Recordemos que, en el 2018, Ureña jugó con Los Ángeles FC, club con el que sumó 1.015 minutos en 18 encuentros.

“Lo único que yo hice fue ir a un partido con mis hijos gemelos, porque amamos el buen fútbol y la pasamos superlindo, así como todos los que asistimos ese día al estadio”, escribió Marco Ureña a La Nación en un mensaje de WhatsApp, luego de que este medio lo contactó por si quería referirse al video.

Ureña prefirió no seguir con el tema; como lo indicó, para él fue un momento de compartir con sus hijos en un encuentro de fútbol.

Antes de ser parte de Los Ángeles FC, en el 2017, Marco militó con el San José Earthquakes.

Con Alajuelense, Marco Ureña jugó 110 partidos, marcó 22 goles y dio 13 asistencias.