Marco Ureña se pronuncia tras polémico video en el que celebra el gol de LAFC ante Alajuelense

Marco Ureña, delantero de Sporting, salió al paso de quienes lo critican por asistir al Estadio Alejandro Morera Soto a observar el partido de Alajuelense contra Los Ángeles FC, junto a integrantes del equipo estadounidense.
Marco Ureña, delantero de Sporting, salió al paso de quienes lo critican por asistir al Estadio Alejandro Morera Soto a observar el partido de Alajuelense contra Los Ángeles FC, junto a integrantes del equipo estadounidense.
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