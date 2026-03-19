Puro Deporte

Marco Ureña se pronuncia tras polémico video en el que celebra el gol de LAFC ante Alajuelense

El delantero de Sporting fue criticado por festejar el tanto del triunfo de los estadounidenses

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Por Milton Montenegro

Marco Ureña, delantero de Sporting, salió al paso de quienes lo critican por asistir al Estadio Alejandro Morera Soto a observar el partido de Alajuelense contra Los Ángeles FC, junto a integrantes del equipo estadounidense.​








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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