Marco Ureña hace fuerte autocrítica tras perder ante Saprissa: ‘Contra Alajuelense nos pasó lo mismo’

Los jugadores de Saprissa festejan una de sus anotaciones ante Cartaginés, en el juego de ida de la semifinal, disputado en el estadio Fello Meza.

Saprissa dio el primer golpe en la semifinal ante Cartaginés y el delantero brumoso Marco Ureña activó el modo de autocrítica para analizar lo que les pasó en este partido de ida.

Los morados ganaron 1-2 en el estadio Fello Meza y tendrán la oportunidad de rematar el duelo en casa, el próximo domingo a las 4 p. m.

Ureña fue el anotador del gol del descuento, que permite a los blanquiazules ir un poco menos presionados, aunque siempre en desventaja.

El delantero recordó que perder la concentración durante unos minutos y recibir dos goles rápidos es algo que ya les había ocurrido hace apenas unos días.

“Esto es repetido, contra la Liga nos pasó lo mismo”, afirmó en la entrevista flash. “Teníamos el juego controlado, pero perdimos una pelota que Mariano recupera y termina haciendo el gol”, añadió.

“Son desatenciones que contra equipos como la Liga o Saprissa no podemos cometer. Hoy nos costaron muy caro, ya es la segunda vez, esperemos que no vuelva a pasar”, agregó Ureña.

Para el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018, trataron de llevar el ritmo de juego. “Saprissa solo estaba defendiéndose. Claro que duele, son dos goles en dos minutos de desatenciones”.

Ureña es consciente de que ahora les tocará remar contra corriente y de visita. “Es difícil, pero toca creer hasta el final, hasta el último minuto. En el segundo tiempo fuimos más profundos, tuvimos la posesión de la pelota por completo, mientras Saprissa hizo lo mismo del primer tiempo. Ojalá podamos crear más opciones de gol”, afirmó.

Los morados clasificaron a semifinales como segudos en la tabla, mientras Cartaginés ocupó la tercera casilla.

El ganador de esta serie se medirá al vencedor del duelo entre Alajuelense y Liberia en la final de la segunda fase, los días 17 y 20 de diciembre.