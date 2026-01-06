Marco Ureña fue presentado por su nuevo club; pero antes se despidió de Cartaginés

Sporting oficializó la llegada del atacante Marco Ureña, quien firmó un contrato por un año con opción a otro año más. El equipo albinegro lo presentó mediante un video, promocionado a uno de sus patrocionadores.

En ese corto, el exmundialista dice: “La energía comienza aquí, todo alto rendimiento necesita energía, la energía que alimenta el esfuerzo. La experiencia se construye con trabajo y con un club que apuesta por crecer. Hoy asumo un nuevo desafío”.

Pero antes de emprender esta nueva aventura en su carrera, Marco Ureña se despidió de Cartaginés con un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Gracias Cartago. Su gente, su clima, sus montañas y su fidelidad por los colores. Hoy me toca partir con el orgullo y honor de haberlos representado como un Cartago más (cédula 3).

”Me llevo lo mejor que tienen: la simpleza de su gente, sus valores, amor al trabajo y su pasión por lo que les pertenece. Gracias por hcerme sentirme en hogar estos tres años. Me enamoré y los llevaré en el corazón por siempre. Nos vemos pronto en el Fello”, apuntó Marco Ureña.