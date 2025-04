Marco Ureña elogia a los dos mejores técnicos que lo han dirigido y dice que Cartaginés pasó con nota 100 ante Saprissa

Marco Ureña, delantero de Cartaginés, aseguró al final del partido que su equipo empató 1-1 contra el Deportivo Saprissa, que se siente a gusto y disfruta del fútbol.

Junto a Douglas López, Ureña es el segundo goleador del equipo con cuatro tantos, uno menos que el argentino Mauro Quiroga, y es quien más disparos a portería ha efectuado, con 15.

Ureña salió lesionado al minuto 45 porque sintió una molestia y, según indicó, por prevención pidió la variante, ya que no quería exponerse a una lesión mayor.

“En el esprint sentí como una contractura y, por prevención, preferí no seguir, porque la contractura es como un aviso para un desgarro. Estamos con muchos partidos, donde la fatiga llega, y se debe ser preventivos. Por la experiencia y cómo estaba el juego, iba a hacer recorridos muy largos, y lo que me pasó fue ahí, en un recorrido largo”, dijo Ureña en Radio Columbia.

A Ureña le consultaron cómo se siente con Andrés Carevic, al tenerlo como entrenador en Cartaginés.

“Yo jugué poco en Costa Rica, pero el mejor entrenador extranjero que he tenido jugando en el fútbol tico es Andrés Carevic, y el timonel que nació en el país y lo he tenido como experiencia en mi carrera es Óscar Ramírez. Son dos entrenadores de los que uno aprende mucho y disfruta jugar al fútbol con ellos”, destacó Marco Ureña.

El atacante resaltó que le complace y es bueno para el fútbol que “Machillo” haya salido del largo receso que tuvo y volviera a dirigir.

“Óscar es el único tico que ha clasificado a la Selección a un Mundial y el único tico en dirigir en una Copa del Mundo. Con él dejamos a Estados Unidos fuera y es mucho mérito lo que ha hecho Óscar. Sabemos que si vamos del otro lado (semifinales), será complicado jugar contra él”, comentó Ureña.

Marco Ureña dijo que pasa un gran momento con Cartaginés. "Disfruto del fútbol", aseguró. (CSC)

Sobre el compromiso contra Saprissa, Marco no tuvo duda en afirmar que fueron mejores que los tibaseños.

“Pasamos con nota 100, porque cuando estuvimos con 11 fuimos superiores en una cancha difícil y ante una afición que empuja. Todos sabemos lo que significa jugar en el Saprissa, y lo hicimos con mucha personalidad”, expresó Marco.

Añadió que, antes del pitazo inicial, tenían claro lo que debían hacer contra los morados.

“Nosotros sabíamos a lo que estábamos jugando. Hemos sido el equipo más constante de los últimos dos meses, tenemos como 50 días de no perder un partido y ha sido a puro trabajo, puro enfoque, y estamos haciendo las cosas muy bien. Nos comportamos a la altura, en una situación que se puede dar en las finales, y salimos librados y con nota 100”, resaltó Marco Ureña.

El delantero señaló que falta poco para lograr el objetivo de estar en semifinales y pelear por el campeonato.

“Dependemos de nosotros. Es donde queremos estar, donde hemos estado trabajando. Desde el 5 de marzo estamos montados en la racha y sabemos a lo que jugamos. Nos sabemos defender, tenemos claro lo que se debe hacer. Estamos ocasionando los goles, no es suerte, no anotamos por obra de la casualidad, llevamos el fútbol a eso, fabricamos las opciones”, dijo Ureña, quien espera que la lesión no lo aleje mucho tiempo de los terrenos de juego, porque se ve disputando las semifinales.