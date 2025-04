El fallo y el acierto de Keylor Herrera en el juego de Saprissa contra Cartaginés

La polémica no estuvo ausente en el partido que disputó Saprissa contra Cartaginés y que terminó 1-1 en el Estadio Ricardo Saprissa. Los aficionados morados reprochan que les anularon un gol que les hubiera dado la victoria y, por el bando brumoso, se reclamó la expulsión del defensa Kevin Espinoza al final del primer tiempo.

El trabajo de Keylor Herrera fue desmenuzado por Greivin Porras y Orlando Portocarrero, analistas arbitrales, quienes señalaron el fallo y el acierto del central.

“Hubo dos acciones importantes con intervención del VAR. La primera, la expulsión por la oportunidad de gol para Saprissa. Esa fue una decisión totalmente incorrecta, porque el saprissista no está solo para anotar. Se da la falta y quien recoge el balón es otro defensor de Cartaginés que está a un costado, o sea, nunca hubo una acción manifiesta de gol. La acción se resolvía pitando la falta y mostrando amarilla, como hizo Herrera, antes de que lo llamaran del VAR”, dijo Greivin Porras.

Orlando Portocarrero coincidió con Porras, porque vio a Herrera seguro al mostrarle la amarilla a Espinoza y le pareció que no era para tarjeta roja. Para Orlando, Espinoza no era el último defensa brumoso y no había opción manifiesta de gol.

“La falta se dio, pero si ese futbolista no la hubiera cometido, podía llegar otro de Cartaginés, sí, porque había otro jugador muy cerca, a escasos dos metros, que pudo haber llegado. A Keylor lo llaman de forma errónea del VAR y le indican que puede dar para roja, y eso es un fallo”.

¿Y del gol que le anularon a los tibaseños al cierre del compromiso qué señalaron los expertos?

“En esa acción de Jefferson Brenes hay un ligero contacto que no da para sancionar absolutamente nada. El error es que cuando revisa el VAR hay una toma desde arriba y es lo que me extraña, que no le dieron varios ángulos. Nunca le pasaron una toma detrás del marco, donde no hay infracción. Respetemos que Keylor Herrera pitó esa falta, pero qué extraño, un minuto después se da una sujeción a Kendall Waston y ni siquiera lo revisa el VAR. ¿Cómo para una sí y para otra no?”, señaló Greivin Porras.

Para los analistas arbitrales, Keylor Herrera falló en la expulsión del brumoso Kevin Espinoza. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En esa jugada, Portocarrero no coincidió con Porras; para él, el gol estuvo bien anulado.

“Claramente hubo una falta y, lo que me preocupa, que Keylor, estando cerca, no discrimine la acción y debieron llamarlo del VAR. Hubo una carga de un adversario por atrás y lo marcó porque lo llamaron”, señaló Portocarrero.

Pedro Navarro, exárbitro y actual analista, comentó en Teletica Deportes que la anotación de Saprissa, al final del encuentro, estuvo bien anulada.

“Estas jugadas toman mucho tiempo porque hay varios aspectos que evaluar: la supuesta posición en fuera de juego de Ariel, que no había, pero hubo contacto entre Jefferson y un jugador de Cartaginés. Para este servidor, el contacto por la espalda es claro. Hubo empujón, no es hombro con hombro, pero leve o fuerte, el empujón crea un impacto en el defensor del Cartaginés que no deja que pueda atacar ese balón”, comentó en Teletica Deportes.

