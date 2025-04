Enrique Osses revela la verdad sobre la sorpresiva salida de Jeffrey Solís del arbitraje

Jeffrey Solís, una de las figuras que más roncha causó en el arbitraje costarricense, deja su puesto como coordinador arbitral.

Muchos cuestionaron su labor y hasta lo señalaron de favorecer o nombrar a algunos árbitros por pertenecer a su círculo de amigos.

Solís no ha revelado nada sobre su salida. Los rumores eran que, tras siete años como coordinador arbitral, renunció a su puesto y dejará sus labores a finales del próximo mes.

El chileno Enrique Osses, nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, no solo confirmó que Jeffrey Solís no seguirá en sus funciones, sino que dejó entrever que no se trató de una renuncia, sino que él no lo tiene en sus planes.

- ¿Su intención era que Jeffrey Solís continuara y trabajara con usted?

- Nosotros íbamos a generar una evaluación al final del torneo y no es el único cambio que viene en la Comisión de Árbitros, pero vamos a esperar a que termine el torneo para poder realizar todas las evaluaciones correspondientes. Pero eso fue algo que conversamos con Jeffrey, y decidimos que él lo comunicara previo a la finalización del torneo.

Enrique Osses atendió a la prensa previo al compromiso del sábado anterior que disputaron Saprissa y Cartaginés.

- ¿Tiene Costa Rica la persona para sustituir a Jeffrey Solís?

- Existen profesionales que tienen la actitud, el deseo de poder mejorar y, por lo tanto, vamos a intentar buscar un perfil que pueda sustituirlo y pueda ir ganando experiencia, porque la intención del directorio y el presidente de la Federación es potenciar al arbitraje costarricense con personas de Costa Rica.

Enrique Osses le agradeció a Jeffrey Solís el tiempo que estuvo en la coordinación del arbitraje.

“Para Jeffrey solo tengo palabras de agradecimiento por el tiempo que ha trabajado con nosotros. Es un desgaste natural que se va produciendo después de cinco años de trabajar en la Comisión de Árbitros, pero son pasos que se tienen que dar”, dijo Osses.

Jeffrey Solís estuvo siete años como coordinador del arbitraje nacional.

El chileno añadió que habrá otros profesionales que puedan tomar su legado y repitió que le agradecía la colaboración con el arbitraje costarricense.

Hace año y medio, él estuvo en el centro de la polémica, luego de que Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, denunciara que entre los árbitros existía un grupo llamado los “lobos”, supuestamente liderado por Jeffry Solís.

En ese entonces, se conoció que los “lobos” eran un subgrupo dentro de una de las asociaciones de arbitraje adscritas a la Fedefútbol y que eran liderados o, al menos, tenían alguna influencia de Jeffrey Solís.

“¿Qué es eso?, ¿un grupo?, ¿una argolla? ¿No es que el arbitraje es general, aunque sean asociaciones?”, se preguntó Jafet Soto hace año y medio.