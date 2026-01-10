Marco Ureña elige al mejor técnico extranjero que ha llegado a Costa Rica (y no es el que muchos creen)

Marco Ureña compartió con Allen Guevara en el Día de Medios de la Unafut, previo al arranque del Torneo de Clausura 2026.

Si por la víspera se saca el día, el Torneo de Clausura 2026 sacará chispas. De hecho, Marco Ureña puso de su parte con algunas cosas que dijo cuando acudió al Día de Medios de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), antes de que la pelota empiece a rodar.

Vistiendo el uniforme de Sporting FC, el atacante acudió al Parque de Diversiones y fiel a su estilo, habló directo y sin rodeos.

Tras un paso destacado por el Club Sport Cartaginés —donde incluso había renovado hace apenas seis meses—, Marco Ureña decidió dar un giro de timón. El motivo tiene nombre y apellido: Andrés Carevic.

El mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 fue tajante al elevar la figura del estratega argentino por encima de cualquier otro técnico foráneo que haya pasado por el país. Y sus palabras resultan más llamativas, en vista de que también trabajó con el colombiano Jorge Luis Pinto.

“Disfruto mucho el jugar con él. Desde que lo conocí en 2019 hasta la fecha puedo decir que es el mejor entrenador extranjero que ha llegado a Costa Rica. Me encanta la estructura, el juego con intención y que cada partido es diferente”, confesó Marco Ureña.

Más que un elogio, él asegura que está diciendo la verdad y admitió que seguir bajo el mando de Carevic en Sporting fue lo que lo sedujo para unirse al proyecto albinegro.

A su llegada al renovado Sporting que se mudó de Pavas a Grecia, Marco Ureña no solo se ve como un hombre que puede aportar juego ofensivo y goles, sino como un mentor.

El mundialista destacó el respeto con el que ha sido recibido y su intención de inyectar esa “jerarquía” necesaria en un vestuario que combina juventud con ambición.

Sin embargo, también considera que su mayor valor agregado será la adaptación inmediata, pues explicó que la metodología de Carevic es sofisticada y requiere tiempo, un lujo que Sporting no quiere desperdiciar.

“La táctica de Andrés no se agarra de la noche a la mañana, es mucho trabajo. Pero como varios de los jugadores del equipo ya hemos estado con él, ayudamos a agilizar el proceso y que la línea táctica esté avanzada en poco tiempo”, vaticinó.

El delantero subrayó que Carevic es un “estudioso” que nunca repite libretos, lo cual le permite a él, a pesar de su veteranía, sentirse “vivo, alerta y útil”.

Sporting ha invertido y esta vez quiere seguir con su misión social ayudando a la comunidad en la que está, pero también busca trascender en el plano deportivo.

Marco Ureña se matriculó de inmediato en esa misión de no solo salir de la parte baja de la tabla, una situación que el equipo arrastra como consecuencia del torneo anterior. El atacante cree que esta vez todo será distinto, y él mismo pondrá de su parte para que los albinegros lo logren.

“No podemos pensar en menos que clasificar. Es algo que no se ha logrado en esta institución y las contrataciones van en esa línea. El sueño de todos es pelear por esos primeros cuatro lugares”, afirmó Marco Ureña con mucha convicción.

¿Quién es el favorito?

Al ser consultado sobre el panorama del torneo que empezará a inicios de semana, Marco Ureña fue realista, pero lanzó el guante al equipo que lo vio nacer.

Reconoció que el campeón defensor siempre llevará el rótulo de favorito y que en esta ocasión ese es el cartelón que porta Liga Deportiva Alajuelense.

Pero reiteró el aviso de que Sporting ya no quiere ser un simple espectador en el campeonato nacional.

“Ellos (Alajuelense) van a llevar ese cartel de favoritos, y nosotros, todos los demás, intentando estar entre los cuatro clasificados”, remarcó.

Marco Ureña asegura estar disfrutando del fútbol más que nunca y disfruta ser parte de este momento de un Sporting renovado, con nuevos bríos y una estructura que finalmente se atreve a soñar con competir y dar pelea de verdad.