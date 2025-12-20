Puro Deporte

Marcelo Tulbovitz revela cómo está Saprissa para jugar ante Alajuelense

El preparador físico morado habló con la prensa previo al inicio del compromiso

Por Milton Montenegro

Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Deportivo Saprissa, afirmó que respeta a Alajuelense, pero dejó claro que su escuadra quiere hacer la trastada en el Estadio Alejandro Morera Soto.








