Marcelo Tulbovitz revela cómo está Saprissa para jugar ante Alajuelense

Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Deportivo Saprissa, afirmó que respeta a Alajuelense, pero dejó claro que su escuadra quiere hacer la trastada en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Previo al inicio del compromiso, Marcelo habló con la prensa en la zona mixta del Morera y resaltó cómo se encuentra el plantel para disputar la final.

“Estoy contento de participar en otra final y otro clásico. Los muchachos están bien, fuertes. El partido anterior fue parejo y estuvimos a la altura, lástima se nos escapó, pero estamos con fuerza y competitivos”, dijo Marcelo Tulbovitz.

Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Deportivo Saprissa, junto a Kenay Myrie. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El uruguayo añadió qué puede marcar diferencia para que un equipo logre el objetivo de dejarse la victoria.

“Siempre pasa por el trabajo grupal, lo colectivo, por la mentalidad. A veces la pelota pega en el palo y no refleja o no se ve, lo que se hizo en la cancha. Un partido no se gana o se pierde por un factor”, opinó Marcelo.

Marcelo le dijo a los aficionados saprissistas que no dejen de creer, porque el equipo saldrá a partirse el alma.

“Los dos equipos están bien y fuertes y con ganas de ganar. Cuando son finales y clásicos, con jugadores que tienen recorrido y otros que empiezan, a veces hay que decir lo justo y necesario. Solo el hecho de jugar una final es impresionante, es muy motivante”, mencionó Marcelo Tulbovitz, cuando se le consultó cómo motivar a los jugadores para un partido de este tipo.

El uruguayo añadió que desean resolver en los 90 minutos, pero añadió estar preparados por si el encuentro se extiende a tiempos extras.

“Puede pasar lo que pueda pasar, pero queremos resolverlos en los 90, nadie va a querer extender a 120 minutos. Vamos a luchar para resolver en el tiempo de partido regular”, dijo Marcelo.

