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Marcelo Flores, de Canadá, recibe cruel diagnóstico tras la final de ‘Concachampions’

Marcelo Flores causó una gran conmoción cuando cayó al piso en final de la Copa de Campeones de Concacaf entre Toluca y Tigres

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Por Fanny Tayver Marín
Marcelo Flores
El jugador canadiense Marcelo Flores juega con Tigres en México y se lesionó el sábado, en la final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Foto: Instagram Marcelo Flores./Foto: Instagram Marcelo Flores.)







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Marcelo FloresMundial 2026Canadá
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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