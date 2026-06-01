Marcelo Flores, de Canadá, recibe cruel diagnóstico tras la final de ‘Concachampions’

El jugador canadiense Marcelo Flores juega con Tigres en México y se lesionó el sábado, en la final de la Copa de Campeones de Concacaf.

La imagen de Marcelo Flores en el césped del Estadio Nemesio Diez no necesitaba descripción. El futbolista canadiense que milita en Tigres jugaba la final de la Copa de Campeones de Concacaf contra Toluca y él sabía lo que acababa de ocurrir.

El dolor que evidenciaba el futbolista convocado por Canadá para el Mundial 2026 encendió todas las alarmas, tanto en Tigres como en su selección.

Marcelo Flores se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y quedó fuera de la cita planetaria.

El técnico de la Selección de Canadá, Jesse Marsch, aseguró que todos están devastados ante lo ocurrido. Además, indicó que tras los chequeos de rigor, por lo menos se confirmó que no hay más daños.

También dijo que le extenderá una invitación al futbolista para que acompañe el equipo tras la cirugía, en caso de que quiera estar con ellos.

Por su parte, el propio Marcelo Flores escribió un mensaje en una historia en su cuenta de Instagram, en inglés y en español: “Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes.

”No he estado usando el cel, ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación, volveré más fuerte”, agregó el futbolista.

Toluca derrotó a Tigres por penales, tras el 1-1 en el tiempo regular, y se dejó el título de Concacaf.

Canadá se estrenará en el Mundial 2026 el 12 de junio ante Bosnia, en la primera jornada del Grupo B.

Después de eso, su segunda presentación será el 18 de junio ante Catar y seis días después se medirá ante Suiza.